Українські розвідники провели операцію в Криму, внаслідок якої було знищено два російських катери. Усе, що відомо про десантні катери типу "Серна" – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій

Призначені для висадки на необладнаний берег

Катери класу "Серна" – це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні. Вони призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн. Крім цього, їх також використовують для перевезення передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів. Це перевищує показники інших катерів аналогічного типу.

Належать до кораблів 4-го рангу. Катери названі на честь козиці звичайної (російською – серна) – парнокопитного ссавця з підродини козячих.

Проєкт десантних катерів проєкту 11770 був розроблений в ЦКБ із "СПК імені Р. Є. Алексєєва" (місто Нижній Новгород).

Особливості конструкції

Особливістю десантного катера цього проєкту є те, що його рух базується на принципі повітряної каверни. ЇЇ суть полягає у створенні під дном катера штучного повітряного прошарку з надлишковим тиском. Вона ізолює більшу частину корпусу від контакту з водою. Своєю чергою, завдяки цьому досягається значне зниження гідродинамічного опору і висока швидкість ходу.

Інша особливість цих катерів – це їхній рушій. Замість звичних гвинтів десантні катери проєкту 11770 оснащені новим видом водометного рушія. Лопаті його робочого колеса пристосовані до роботи при постійному надходженні повітря в гідравлічний перетин рушія.

Корпус катера виконаний із алюмінію. Висота борту біля форштевня – 3,45 метра, біля міделя – 2,9 метра. Катер може перевозити вантажі та техніку зі швидкістю 30 вузлів при хвилях до 2 балів. При хвилюванні моря до 3-х балів перевезення вантажів можливе зі швидкістю до 27 вузлів у пункти морського узбережжя на відстань до 600 миль, але маса вантажів не має перевищувати 29 тонн.

Безпечне плавання при повній водотоннажності допустиме при стані моря до 5 балів. Швидкість ходу при цьому не перевищить 8 вузлів. Десантний катер може самостійно зніматися з мілини. Автономність десантного катера за запасами провізії та води становить 1 добу. Термін служби катера визначений у 15 років із двома проміжними ремонтами кожні 5 років.

Озброєнням катер не обладнаний.

Десантні можливості

Один основний танк (спеціальний танк) або дві/два БМП/БТР, або до 45 тонн вантажу (при трибальному хвилюванні моря — не більше 29 тонн), або 92 особи десанту.

Історія використання

"Д-144" був побудований у 2007 році на Суднобудівному заводі "Волга" в Нижньому Новгороді, і цього ж року був переведений до Новоросійська для проведення випробувань. Екіпаж цього десантного катера (5 осіб) був сформований і пройшов підготовку на Каспійській флотилії, де на той час вже були ДКА цього проєкту. 19 лютого 2008 року десантний катер "Д-144" підняв Андріївський прапор і увійшов до складу Чорноморського флоту Росії.

Станом на січень 2009 року 4 катери цього проєкту перебували на озброєнні Каспійської флотилії, один катер на озброєнні Чорноморського флоту Росії, ще один катер на озброєнні Балтійського флоту.

8 жовтня 2010 року у розпорядження Тихоокеанського флоту Росії було здано новий десантний катер "Д-107" проєкту "Серна".

Бойове застосування

Катери використовували під час повномасштабного вторгнення Росії до України. 7 травня 2022 року стало відомо, що українські військові ударним безпілотником Bayraktar TB2 знищили десантний катер проєкту 11770 "Серна" на острові Зміїному, який тоді перебував під російською окупацією.

10 листопада 2023 року було уражено два десантних катери спецпідрозділом ГУР