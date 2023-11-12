Российские захватчики продолжают атаковать Украину. Только за последние сутки враги совершили 5 авиационных ударов с применением 31 управляемой авиабомбы по населенным пунктам Херсонщины, ударили управляемой авиабомбой по Херсону.

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Россия сбросила в море авиабомбы

4 управляемые авиабомбы враг снова сбросил в море, продолжая терроризировать гражданское судоходство. Из-за ухудшения погоды оккупантам не удалось активно применять дроны, но один типа FPV они все же направили по правому берегу, еще из одного дрона другой модификации сбросили осколочный боеприпас. Жертв среди населения нет,

– заявили военные.

Силы обороны Юга объяснили, что за минувшие сутки враг:

нанес 55 артиллерийских обстрелов с использованием почти 290 снарядов, включая 4 обстрела населенных пунктов;

дважды ударил по Херсону;

обстрелял Антоновку и Очаков Николаевской области.

В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2 гражданских ранены, повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, 2 административных здания, 2 частных и 1 автомобиль полиции,

– рассказали военные.

По их данным, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили на Юге:

5 оккупантов;

4 пушки;

2 единицы автомобильной техники;

1 лодку.

Кроме того, доразведка результатов боевой работы затруднена из-за сложных погодных условий. То есть потери врагов на Юге могут быть больше.

Какая ситуация в Черном море