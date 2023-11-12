Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Тільки за останню добу вороги здійснили 5 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої авіабомби по населених пунктах Херсонщини, вдарили керованою авіабомбою по Херсону.

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Росія скинула у море авіабомби

4 керовані авіабомби ворог знов скинув в море, продовжуючи тероризувати цивільне судноплавство. Через погіршення погоди окупантам не вдалось активно застосовувати дрони, але один типу FPV вони все ж таки спрямували по правому берегу, ще з одного дрона іншої модифікації скинули осколковий боєприпас. Жертв серед населення нема,

– заявили військові.

Сили оборони Півдня пояснили, що за минулу добу ворог:

завдав 55 артилерійських обстрілів з використанням майже 290 снарядів, включно з 4 обстрілами населених пунктів;

двічі вдарив по Херсону;

обстріляв Антонівку та Очаків на Миколаївщині.

Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 2 цивільних поранено, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, 2 приватні та 1 автомобіль поліції,

– розповіли військові.

За їхніми даними, за минулу добу українські бійці знищили на Півдні:

5 окупантів;

4 гармати;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 човен.

Окрім того, дорозвідування результатів бойової роботи ускладнене через складні погодні умови. Тобто втрати ворогів на Півдні можуть бути більшими.

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