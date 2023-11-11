Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що ситуація для росіян на окупованому півострові лише погіршуватиметься.
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"З отриманням сучасних систем ураження від союзників перебування в Криму ставатиме дедалі некомфортнішим", – констатував Березовець.
Що відбувається в Криму й Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу
Існування російського флоту втрачає сенс
Як відомо, Сили оборони можуть уражати ворожі кораблі навіть на території самої Росії, а не тільки в окупованому Криму. Так, надводні дрони українського виробництва Sea Baby атакували російські військові судна безпосередньо в бухтах їхнього базування.
Немає сьогодні безпечного місця взагалі в акваторії Чорного й Азовського морів, куди не могли б потрапити українські Сили оборони. Це стосується як ударів з повітря, так і ударів надводними дронами,
– наголосив Березовець.
Перебування російського флоту в акваторії Чорного й Азовського морів втрачає сенс, тому що все це зона потенційного ураження. Крім того, ворог не має безпечних точок на мапі Росії, куди може перебазувати свої кораблі.
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- Вночі 10 листопада українські сили атакували російські десантні кораблі класу "Серна" в Криму. На уражених суднах були екіпаж і броньована техніка.
- Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що ця операція дасть додаткові можливості для захисників. Як виявилось, росіяни використовували уражені катери для мобільного прикриття свого угруповання в Криму та Чорному морі.
- Крім того, потужним ударом по російському флоту стало ураження ракетоносія "Аскольд" 4 листопада. Як відомо, цей корабель ще навіть не встигли ввести у флот.