Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что ситуация для россиян на оккупированном полуострове будет только ухудшаться.

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"С получением современных систем поражения от союзников пребывание в Крыму будет становиться все более некомфортным", – констатировал Березовец.

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Существование российкого флота теряет смысл

Как известно, Силы обороны могут поражать вражеские корабли даже на территории самой России, а не только в оккупированном Крыму. Так, надводные дроны украинского производства Sea Baby атаковали российские военные суда непосредственно в бухтах их базирования.

Нет сегодня безопасного места вообще в акватории Черного и Азовского морей, куда бы не могли попасть украинские Силы обороны. Это касается как ударов с воздуха, так и ударов надводными дронами,

– подчеркнул Березовец.

Пребывание российского флота в акватории Черного и Азовского морей теряет смысл, потому что все это зона потенциального поражения. Кроме того, у врага нет безопасных точек на карте России, куда может перебазировать свои корабли.

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