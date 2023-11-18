Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что там был поврежден большой десантный корабль Черноморского флота России "Оленегорский горняк". Отметим, что вражеское судно подбили в августе во время совместной операции СБУ и ВМС.

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"Там был поврежден корабль-танкер, который действовал в интересах российских оккупационных сил, действовавших в Севастополе и, соответственно, в акватории Средиземного моря. Там было нанесено повреждение части нефтеперерабатывающего терминала соответствующей инфраструктуры в Новороссийске", – подчеркнул военный эксперт.

Работы хватает

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что уже уничтожено 15 российских кораблей. А еще по меньшей мере 12 – повреждены. Селезнев добавил, что по альтернативным данным Генштаба, с начала полномасштабной войны уничтожены 1 российская подводная лодка и 22 корабля и катера. Однако Украине есть еще над чем работать.

Оккупанты имеют немало носителей ракет типа "Калибр". Однако абсолютное большинство из них находится вблизи акватории Новороссийска. Военный эксперт добавил, что, вероятно, только один ракетный корабль находится на входе в Севастопольскую бухту.

Так россияне пытаются обезопасить свой флот от влияния украинских ракет и дронов-камикадзе. Кроме того, захватчики не оставляют попыток держать в серьезном напряжении, в частности, Силы обороны Украины.

В каком состоянии находится Черноморский флот врага: смотрите видео

В эти дни в Черном море серьезные штормы. Поэтому российские корабли не могут заступить на боевое дежурство. Однако, когда погода стабилизируется, то оккупанты это таки сделают. Поэтому надо быть готовыми.

"Неоднократно слышали заявления, в частности, представителей украинской разведки. Мол, как только погодные условия станут такими, что будет максимальная нагрузка на энергетическую инфраструктуру нашей страны, враг снова вернется к тактике ракетного террора", – добавил Владислав Селезнев.

Консолидированная позиция

По данным СМИ, в Черном море у украинских берегов подорвалось торговое судно, которое перевозило пшеницу. Вероятно, оно наткнулось на плавучую морскую мину. Их россияне устанавливают на пути кораблей, которые перемещаются в сторону Украины или других стран Черноморского бассейна. Однако никакой эффективной реакции на такие преступные действия оккупантов от международных институтов нет.

Для того, чтобы в корне решить этот вопрос, должна быть консолидированная позиция. Для того, чтобы все корабли вражеского Черноморского флота были либо утоплены, либо тем же способом загнаны в те места, откуда они даже носа не будут показывать,

– подчеркнул военный эксперт.

Что происходит в Черном море