Президент назвал российскую агрессию в Черном море одним из ключевых элементов российской агрессии против международного порядка. По мнению Зеленского, Украина может придавать всему миру стабильность и укреплять мир.

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Почему Черное море важно

Оно, по мнению лидера нашего государства, является одной из основ глобальной безопасности.

Именно здесь свой военный плацдарм в нашем Крыму Россия в течение многих лет использовала, чтобы подорвать нормальную жизнь разных народов. Россия использовала Черное море для агрессии против Грузии в 2008 году. Для разжигания войны и хаоса на Ближнем Востоке, в частности, на территории Сирии. Именно с захвата Крыма началась гибридная война против Украины и всей Европы.

– подчеркнул Зеленский.

Россия пыталась превратить Черное море в оружие и спровоцировать новые вспышки хаоса по всему миру. Для этого она блокировала порты, уничтожала портовую и экспортную инфраструктуру – делала все, чтобы разрушить глобальный продовольственный рынок.

Что дало сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров:

показало, что можно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия, "а значит, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций – от Марокко до Юго-Восточной Азии";

обеспечило защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать морским экспортным коридорам.

Роль Украины в Черном море

Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот,

– рассказал президент.

Теперь Россия не способна использовать Черное море в качестве плацдарма, чтобы дестабилизировать другие регионы.

Зеленский поблагодарил тех, кто защищает международный порядок. Среди таких стран назвал соседей Украины – Турцию, Болгарию, Румынию, Молдову.

Он выразил уверенность: преодолевая российскую агрессию, мы защищаем все народы Балто-Черноморско-Азовского пространства и соседних регионов.

Напоследок президент Украины подчеркнул: ПАЧЭС заслуживает перезапуска и значительной активизации. Нужно создавать новые линии сотрудничества и ограничивать возможности России в давлении на разные народы.

Справка. Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в Стамбуле. Это рабочий орган Организации Черноморского экономического сотрудничества, включающей 12 стран Черноморского региона.