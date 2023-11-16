Президент назвав російську агресію в Чорному морі одним із ключових елементів російської агресії проти міжнародного порядку. На думку Зеленського, Україна може додавати всьому світові стабільності та зміцнювати мир.

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Чому Чорне море є важливим

Воно, на переконання лідера нашої держави, є однією з основ глобальної безпеки.

Саме тут свій військовий плацдарм у нашому Криму Росія протягом років використовувала, щоб підірвати нормальне життя різних народів. Росія використовувала Чорне море для агресії проти Грузії у 2008 році. Для розпалювання війни й хаосу на Близькому Сході, зокрема на території Сирії. Саме із захоплення Криму почалася гібридна війна проти України та всієї Європи,

– підкреслив Зеленський.

Росія намагалася перетворити Чорне море на зброю та спровокувати нові спалахи хаосу по всьому світу. Для цього вона блокувала порти, знищувала портову та експортну інфраструктуру – робила все, щоб зруйнувати глобальний продовольчий ринок.

Що дала співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів:

показала, що можна повернути стабільність світовому ринку продовольства, "а отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй – від Марокко до Південно-Східної Азії";

забезпечила захист західній частині Чорного моря, який зараз дозволяє працювати морським експортним коридорам.

Роль України в Чорному морі

Ми змогли перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот,

– розповів президент.

Тепер Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм, щоб дестабілізувати інші регіони.

Зеленський подякував тим, хто захищає міжнародний порядок. Серед таких країн назвав сусідів України - Туреччину, Болгарію, Румунію, Молдову.

Він висловив упевненість: долаючи російську агресію, ми убезпечуємо всі народи Балто-Чорноморсько-Азовського простору та сусідніх регіонів.

Наостанок президень України наголосив: ПАЧЕС заслуговує на перезапуск і значну активізацію. Потрібно створювати нові лінії співпраці й обмежувати можливості Росії щодо тиску на різні народи.

Довідка. Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) створена 1993 року. Її штаб-квартира розташована в Стамбулі. Це робочий орган Організації Чорноморського економічного співробітництва, куди входять 12 країн Чорноморського регіону.