Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, що відповідні контакти між двома країнами були розірвані після двох подій.
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Відносини США та Китаю
США та Китай втратили нитку спілкування у питаннях військової співпраці після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Нагадаємо, що він відбувся у серпні 2022 року і офіційно Білий дім його не підтримав. Друга ситуація – китайський дрон-розвідник, який порушив повітряний простір США у лютому 2023 року.
"Вони (перемовини – 24 Канал) важливі на кожному рівні. Бо зараз флот і США, і Китаю знаходиться на Близькому Сході і без прямої комунікації по військовій лінії будь-що може статися. Плюс це потепління було важливе по інших напрямках", – відзначив політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про переговори Сі та Байдена: дивитись відео
А от щодо українського питання, то про нього навряд йшлося, припускає Борис Тизенгаузен. Більш ймовірно, що лідери двох країн обговорювали історію з Тайванем.
"Є 2 версії відповіді Сі: Китай начебто не збирається завойовувати військовим шляхом. По іншій – Китай рано чи пізно це питання вирішить. Зрозуміло яким чином", – пояснив він.
Зустріч Сі Цзіньпіна та Байдена: які основні висновки
- Лідери США та Китаю обговорили низку економічних та безпекових питань. Серед них було й питання війни Росії проти України. У МЗС Китаю зазначили, що переговори не змінили ставлення країни до "української кризи" – саме так у Китаї називають війну.
- Щодо війни на Близькому Сході, то Китай у цьому не зацікавлений. Країні важлива економічна стабільність та транспортний коридор.
- Китай не хоче конфлікту зі США, тому країни відновлюють військові контакти. Така позиція не дуже подобається Росії.