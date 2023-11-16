Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, що відповідні контакти між двома країнами були розірвані після двох подій.

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Відносини США та Китаю

США та Китай втратили нитку спілкування у питаннях військової співпраці після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Нагадаємо, що він відбувся у серпні 2022 року і офіційно Білий дім його не підтримав. Друга ситуація – китайський дрон-розвідник, який порушив повітряний простір США у лютому 2023 року.

"Вони (перемовини – 24 Канал) важливі на кожному рівні. Бо зараз флот і США, і Китаю знаходиться на Близькому Сході і без прямої комунікації по військовій лінії будь-що може статися. Плюс це потепління було важливе по інших напрямках", – відзначив політтехнолог.

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А от щодо українського питання, то про нього навряд йшлося, припускає Борис Тизенгаузен. Більш ймовірно, що лідери двох країн обговорювали історію з Тайванем.

"Є 2 версії відповіді Сі: Китай начебто не збирається завойовувати військовим шляхом. По іншій – Китай рано чи пізно це питання вирішить. Зрозуміло яким чином", – пояснив він.

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