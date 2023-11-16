У МЗС Китаю заявили, що переговори президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна не змінили ставлення Китаю до "української кризи". Китай досі не називає напад Росії на Україну "війною".

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У Китаї досі не називають напад Росії "війною"

Речницю МЗС КНР Мао Нін запитали, чи прозвучало під час переговорів Байдена та Сі "щось нове" про позицію Пекіна щодо війни Росії проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю.

Дійсно, два президенти обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес, включаючи українську кризу (війну Росії та України – 24 Канал) і палестино-ізраїльський конфлікт (війну ХАМАС та Ізраїлю – 24 Канал),

– сказала вона.

Речниця додала, що позиція Китаю з обох питань чітка і послідовна.

"Ми стоїмо на боці рівності та справедливості і залишаємося відданими просуванню переговорів заради миру та деескалації", – резюмувала Мао Нін.

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