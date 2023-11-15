Відповідну інформацію журналістам підтвердив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на борту Air Force One 14 листопада. У Офісі Президента України також переконані, що тема України у розмові лідерів буде однією з ключових, пише 24 Канал.

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Про що говоритимуть Байден та Сі на зустрічі

Розмова ще не відбулась і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні й президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії,

– заявив Кірбі.

Він пояснив "Голосу Америки", що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Київ та сприяти просуванню бачення президента України Володимира Зеленського щодо справедливого миру в Україні.

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, однією з тем розмови буде ситуація на Близькому Сході. Кірбі підтвердив, що США вітатимуть можливості, щоб Китай захотів бути корисним в наданні підтримки Ізраїлю, необхідної для його захисту, а також для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Що кажуть про перемовини в Україні

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив в ефірі телемарафону, що немає жодного сумніву, що тема України буде однією з ключових тем обговорення в рамках зустрічі на полях саміту АТЕС Байдена та Сі.

Тому що сьогодні війна в Україні якраз і закладає, тобто фінал війни в Україні якраз і буде закладати ці відносини міжнародні, в яких ми будемо з вами перебувати в наступні певні політичні цикли. 10, може, 15, може 20 (років – 24 Канал) в залежності від того, як потужно програє Росія. Чи не програє Росія. Якщо вона максимально потужно програє, тоді у нас із вами 50 років, наприклад, є, і це достатньо важливо для того ж Китаю,

– заявив Михайло Подоляк.

За його словами, Китай не зацікавлений як Росія у зламі сьогоднішнього міжнародного простору, адже Пекін має інтерес, щоб були відповідні правила, але щоб вони мали суверенне право виглядати так, як виглядають.

"Це не Росія. У Китаю немає зовнішньої агресивної політики в такому обсязі, який є в Росії. Для Росії зовнішня агресивна політика – це спосіб існування", – пояснив радник Єрмака.

Він сказав, що Китай наразі перетягує на себе функції, які ще вчора виконувала Росія, адже Москви як глобального гравця вже не існує.

"І тому, що Китай зацікавлений в певній стратегії свого розвитку, то мені здається, що можна буде обговорити ті правила, де Росія не буде існувати як країна, яка щось там може комусь запропонувати", – запевнив Подоляк.

Коротко про зустріч Байдена зі Сі