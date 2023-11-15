Такою думкою із 24 Каналом поділився ізраїльський журналіст Цві Зільбер. В переддень американсько-китайської зустрічі він припустив, що одну із центральних ролей у ній відіграватиме питання України.

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Якою буде зустріч Сі та Байдена

Імовірно, однією з головних тем зустрічі буде російсько-українська війна. Після того, як Захід почав вводити санкції, спрямовані на знищення російської економіки, Китай став для Кремля тією підпорою, завдяки якій режим Путіна продовжує триматися.

З огляду на це, на зустрічі Байдена та Сі справді може прозвучати прохання США щодо зменшення допомоги Росії. Важливо, що Китай хоче домовлятись із Вашингтоном про збалансованість інтересів, тому що Пекіну також неприємно тривале затягування війни,

– припустив Зільбер.

Імовірно, якщо США знайдуть, що запропонувати Китаю без втрати своїх власних інтересів, Сі Цзіньпін цілком зможе піти на зменшення контактів з Кремлем. Однак це слід розглядати лише як найбільш оптимістичний сценарій.

"Я сподіваюся, що Байден та Сі зможуть домовитися одне з одним, інакше цієї зустрічі просто б не сталося. Найімовірніше, що попередні перемовники вже "закрили" більшість з питань порядку денного, а на самій зустрічі лідери країн зможуть відчути, наскільки можна довіряти одне одному", – зазначив ізраїльський журналіст.

Цві Зільбер про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско

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