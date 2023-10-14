ПВК "Вагнера" разом із малійською регулярною армією планують захопити бази миротворців ООН, які покидають позиції в країні. Аналітики повідомляють, що миротворці планують залишити бази вже в середині жовтня

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Терор місцевих посилився

Вагнерівці вже вирушили до позицій з ціллю їх захопити. При цьому, останнім часом посилився терор проти місцевого населення. Члени ПВК "Вагнер" вбивають цивільних за підозри у зв'язках з місцевим філіалом Аль-Каїди (JNIM).

Натомість вони використовують звірства "Вагнера", щоб збільшити свою підтримку на місцях. До того ж неодноразово пропонували союз із сепаратистськими групами та північними громадами в регіоні Кідал.

JNIM, ймовірно, використає свою місцеву підтримку та легітимність для мирного кооптування керівництва в контрольованих повстанцями районах на півночі Малі, що призведе до фактичного контролю JNIM і тіньового управління,

– мовиться в повідомленні ISW.

Якщо вони зможуть взяти під контроль угруповання на півночі Малі, то будуть становити ще більшу загрозу.

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