Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Йде своєрідна промокампанія вагнерівців на території Білорусі.

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Вагнерівці навчають дітей

Спираючись на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн", Павло Латушко наголосив, що на сьогодні ще не всі намети найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі ліквідовані. Частина з них продовжує перебувати у селі Цель. А місцева пропаганда активно займається "вибіленням" їхнього іміджу.

Пропаганда активно поширює відео, як вагнерівці навчають білоруських військових. Знімаються такі проморолики. Плюс з'явилися фото як вони навчають дітей військовій справі. Є така військово-патріотична структура "Рись" – там вони їх і навчають. Також з'явилося відео, що вони навіть моделей привезли для навчання вагнерівцями,

– відзначив він.

Таким чином безпосередньо Алєксандр Лукашенко хоче змінити сприйняття вагнерівців місцевим населенням, яке налякане. Ба більше – білоруський диктатор видає найманцям паспорти, аби та частина, яка залишилися, могла служити в армії чи працювати у приватній охоронній фірмі.

"Без паспортів і громадянства вони не можуть служити в армії. Такі паспорти видає департамент оперативно-розшукової діяльності МВС. Лукашенко за це відповідає. Не відомо скільки їх. Плюс частина йде на роботу у "ГардСервіс" – це приватна охоронна компанія. А там теж треба білоруське громадянство", – розповів Латушко.

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Та цікаве у цій історії, що ніхто не бачив безпосередніх наказів Лукашенка щодо надання громадянства. Видача паспортів вагнерівцям – це своєрідне "легендування". Адже змінюються їхні імена, видаються нові свідоцтва про народження та інші документи. Не виключення, що самопроголошений президент може просто в один момент від них відхреститися.

"Лукашенко може їх обманювати, якщо це не домовленість. А потім не підписувати указ. Це така хитра людина", – додав Павло Латушко.

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