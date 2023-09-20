Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Идет своеобразная промокампания вагнеровцев на территории Беларуси.

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Вагнеровцы учат детей

Опираясь на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Павел Латушко подчеркнул, что на сегодняшний день еще не все палатки наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси ликвидированы. Часть из них продолжает находиться в селе Цель. А местная пропаганда активно занимается "отбеливанием" их имиджа.

Пропаганда активно распространяет видео, как вагнеровцы учат белорусских военных. Снимаются такие проморолики. Плюс появились фото как они учат детей военному делу. Есть такая военно-патриотическая структура "Рысь" – там они их и учат. Также появилось видео, что они даже моделей привезли для обучения вагнеровцам,

– отметил он.

Таким образом, непосредственно Александр Лукашенко хочет изменить восприятие вагнеровцев местным населением, которое напугано. Более того, белорусский диктатор выдает наемникам паспорта, чтобы оставшаяся часть могла служить в армии или работать в частной охранной фирме.

"Без паспортов и гражданства они не могут служить в армии. Такие паспорта выдает департамент оперативно-розыскной деятельности МВД. Лукашенко за это отвечает. Не известно сколько их. Плюс часть уходит на работу в "ГардСервис" – это частная охранная компания. А там тоже нужно белорусское гражданство", – рассказал Латушко.

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Но интересно в этой истории, что никто не видел непосредственных приказов Лукашенко о предоставлении гражданства. Выдача паспортов вагнеровцам – это своеобразное "легендирование". Ведь меняются их имена, выдаются новые свидетельства о рождении и других документах. Не исключение, что самопровозглашенный президент может просто в один момент от них откреститься.

"Лукашенко может их обманывать, если это не договоренность. А потом не подписывать указ. Это такой хитрый человек", – добавил Павел Латушко.

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