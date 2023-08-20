Поэтому вагнеровцы либо уходят в отпуск, либо подписывают контракты и едут в страны Африки. Кроме того, инструкторы, которые тренировали ЧВК "Вагнера", также хотят покинуть Беларусь.
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Почему вагнеровцы покинули Беларусь
В Центре национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье зафиксировали, что численность военных повара Путина Пригожина уменьшилась с 5,8 до 4,4 тысячи человек на территории страны. Основной причиной является то, что российские власти перестали финансировать наемников этой частной военной компании.
Следовательно, часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться,
– говорится в сообщении ЦНС.
Кроме того, в центре также добавили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пока не удовлетворяет инструкторов из ЧВК "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги. В результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго.
В ГУР предупредили, кому ждать опасности от вагнеровцев
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов 18 августа предупредил, кому из стран угрожает самая большая опасность от приспешников Евгения Пригожина. По его словам, ЧВК "Вагнера", прежде всего, угрожает не странам Балтии, Польши или Украине.
- Юсов подчеркнул, что в первую очередь от вагнеровцев могут пострадать страны Африки. Ведь Беларусь является своеобразным транспортным хабом для транспортировки наемников на континент.
- В то же время в сети также появилась информация, что вагнеровцы якобы возвращаются обратно в Россию. Однако, по словам главного редактора белорусского "Еврорадио" Павла Свердлова, это может быть только пропаганда Александра Лукашенко.
- Он подчеркнул, что это выгодная позиция для самого провозглашенного президента Беларуси для его внутренней пропаганды. Ведь Россия отказалась финансировать ПВК, поэтому все расходы могут лечь на белорусский бюджет.