Тому наразі вагнерівці або йдуть у відпустку, або підписують контракти та їдуть у країни Африки. Крім того, інструктори, які тренували ПВК "Вагнера" також хочуть покинути Білорусь.

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Чому вагнерівці покинули Білорусь

У Центрі національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля зафіксували, що чисельність військових кухаря Путіна Пригожина зменшилася з 5,8 до 4,4 тисячі осіб на території країни. Основною причиною є те, що російська влада припинила фінансувати найманців цієї приватної військової компанії.

Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури, або взагалі звільнитися,

– мовиться у повідомленні ЦНС.

Крім того, у центрі також додали, що режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка поки не задовольняє інструкторів з ПВК "Вагнера" своїм рівнем оплати за послуги. В результаті цього більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.

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