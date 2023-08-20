Тому наразі вагнерівці або йдуть у відпустку, або підписують контракти та їдуть у країни Африки. Крім того, інструктори, які тренували ПВК "Вагнера" також хочуть покинути Білорусь.
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Чому вагнерівці покинули Білорусь
У Центрі національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля зафіксували, що чисельність військових кухаря Путіна Пригожина зменшилася з 5,8 до 4,4 тисячі осіб на території країни. Основною причиною є те, що російська влада припинила фінансувати найманців цієї приватної військової компанії.
Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури, або взагалі звільнитися,
– мовиться у повідомленні ЦНС.
Крім того, у центрі також додали, що режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка поки не задовольняє інструкторів з ПВК "Вагнера" своїм рівнем оплати за послуги. В результаті цього більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.
У ГУР попередили, кому чекати небезпеки від вагнерівців
- Представник ГУР МО Андрій Юсов 18 серпня попередив, кому з країн загрожує найбільша небезпека від посіпак Євгєнія Пригожина. За його словами, ПВК "Вагнера" насамперед загрожує не країнам Балтії, Польщі чи Україні.
- Юсов наголосив, що першочергово від вагнерівців можуть постраждати країни Африки. Адже Білорусь є своєрідним транспортним хабом для транспортування найманців на континент.
- Водночас у мережі також з'явилася інформація про те, що вагнерівці буцімто повертаються назад в Росію. Однак, за словами головного редактора білоруського "Єврорадіо" Павла Свердлова, це може бути лише пропаганда Алєксандра Лукашенка.
- Він підкреслив, що це вигідна позиція для самого самопроголошеного президента Білорусі для його внутрішньої пропаганди. Адже Росія відмовилася фінансувати ПВК, тому всі витрати можуть лягти на білоруський бюджет.