Про це 24 Каналу припустив головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов. Ймовірно, найманці можуть залишатися в Білорусі.

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Який план у Лукашенка

З появою вагнерівців у Білорусі, в Алєксандра Лукашенка могли з'явитися додаткові проблеми з Китаєм, вважає Павло Свердлов. Мовиться про їхні вантажі, які прямують через Білорусь, Польщу та Литву у Європу. Оскільки дві останні країни занепокоєні ймовірними провокаціями з боку країни-посіпаки Росії і посилюють безпеку на кордоні, транзит може припинитися.

"Китай проти цього. Каже Лукашенку: зроби щось. Він намагається якось "помиритися". Плюс з'являються сумнівні фото, начебто вагнерівці залишають Білорусь. Мовляв, дивіться поляки, литовці – загрози немає. Дивись Китай – ми послухалися, проблему зменшуємо", – розповів він.

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Тому на його думку інформація з "виходом" частини вагнерівців могла бути фейком. Ба більше – вона вигідна самому Лукашенку для внутрішньої пропаганди. Оскільки Росія відмовилася фінансувати ПВК, всі витрати можуть лягти на білоруський бюджет.

Вагнерівці начебто виходять – видатків на бюджет менше. Вигідна картинка для Лукашенка,

– підкреслив головний редактор "Єврорадіо".

Крім цього білоруський диктатор хоче контрактне військо і ще одну лояльну ПВК до себе і Росії. Ймовірно, з цим теж може бути пов'язана видача паспортів найманцям.

"Дармова сила опинилася на певний час нічия – Росія відхрестилася від вагнерівців, а Лукашенко підбирає і хоче, щоб працювало на його користь. Вагнерівці погоджуються на це, бо їх фактично викинули з Росії", – додав Свердлов.

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