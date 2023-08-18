Вагнерівці, які дислокуються під польським кордоном в Білорусі, створюють гібридну загрозу вторгнення на територію держави. Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що якщо це станеться, то найманці будуть розгромлені.

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Від "Вагнера" лишилась тільки репутація

Бен Годжес переконаний, що ПВК "Вагнера" сьогодні – це вже не та сила, яка взимку 2022 року очолила російський наступ на територію України. Зараз російські найманці позбавлення доступу до обладнання, повітряної підтримки та боєприпасів.

Годжес переконаний, що єдине, що лишилось від ПВК Євгена Пригожина – гучна репутація. За його словами, немає жодних доказів того, що бійці ПВК зможуть організувати серйозний наступ на Польщу.

Тому за будь-якої спроби силового наступу вони будуть розгромлені,

– зауважив Годжес.

Його думку також поділяють інші західні аналітики.

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