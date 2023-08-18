Вагнерівці, які дислокуються під польським кордоном в Білорусі, створюють гібридну загрозу вторгнення на територію держави. Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що якщо це станеться, то найманці будуть розгромлені.
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Від "Вагнера" лишилась тільки репутація
Бен Годжес переконаний, що ПВК "Вагнера" сьогодні – це вже не та сила, яка взимку 2022 року очолила російський наступ на територію України. Зараз російські найманці позбавлення доступу до обладнання, повітряної підтримки та боєприпасів.
Годжес переконаний, що єдине, що лишилось від ПВК Євгена Пригожина – гучна репутація. За його словами, немає жодних доказів того, що бійці ПВК зможуть організувати серйозний наступ на Польщу.
Тому за будь-якої спроби силового наступу вони будуть розгромлені,
– зауважив Годжес.
Його думку також поділяють інші західні аналітики.
ПВК "Вагнера" нагнітає ситуацію на кордонах з НАТО
- Ситуація на кордоні Балтійських країн та Білорусі залишається напруженою через переміщення на територію країни найманців ПВК "Вагнера". Литва з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників. Також країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю.
- У Білорусі найманцям ПВК "Вагнера" видають справжні паспорти. Ймовірно, це може бути підготовка до провокацій у Польщі, які можуть пройти за декількома сценаріями. Документи найманцям ПВК "Вагнера" видає спеціальний департамент МВС Білорусі. Паспорт абсолютно легальний, але на інші прізвища.
- У Польщі та Литві вирішили посилити охорону кордону з Білоруссю через загрозу з боку вагнерівців і так званих "мігрантів". Польська влада вже оголосила, що вирішила надіслати додаткові війська на кордон. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби.