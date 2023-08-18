Вагнеровцы, которые дислоцируются под польской границей в Беларуси, создают гибридную угрозу вторжение на территорию государства. Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что если это произойдет, то наемники будут разгромлены.

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От "Вагнера" осталась только репутация

Бен Ходжес убежден, что ППК "Вагнера" сегодня – это уже не та сила, которая зимой 2022 возглавила российское наступление на территорию Украины. Сейчас российские наемники лишены доступа к оборудованию, воздушной поддержке и боеприпасам.

Ходжес убежден, что единственное, что осталось от ЧВК Евгения Пригожина – громкая репутация. По его словам, нет никаких доказательств того, что бойцы НДС смогут организовать серьезное наступление на Польшу.

Поэтому при любой попытке силового наступления они будут разгромлены,

– заметил Ходжес.

Его мнение также разделяют другие западные аналитики.

ППК "Вагнера" нагнетает ситуацию на границах с НАТО