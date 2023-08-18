В эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, кого ожидают неприятности от вагнеровцев в Беларуси. И говорится не о Польше, странах Балтии и Украине, передает 24 Канал.

Читайте также Путин боится войны на годы: в разведке опровергли российскую ИПСО о затяжных боевых действиях

Беларусь – логистический хаб вагнеровцев

Итак, журналисты спросили, кому следует ожидать неприятностей, связанных с присутствием вагнеровцев в Беларуси. Андрей Юсов своим ответом удивил.

Странам Африки прежде всего. Потому что те же вагнеровцы используют Беларусь, в частности, как логистический хаб, чтобы дальше выполнять свои задачи на традиционном для них направлении,

– подчеркнул Юсов.

Если говорить об Украине, то для нас в последнее время ситуация не изменилась. Представитель ГУР МО добавил, что наше государство внимательно следит за происходящим. Оно мониторит передвижение вагнеровцев.

"Что касается постоянных таких раздражений на границе с Европейским союзом и с НАТО. Да, это элемент гибридной войны, информационных провокаций. Пока не больше", – констатировал он.

Представитель ГУР МО также назвал логичными и правильными реакции Польши и стран Балтии. Они, с учетом возможных рисков, усиливаются, чтобы дать отпор вагнеровцам, если это потребуется.

По словам Юсова, активности вагнеровцев не случайны. Одна из задач – отвлекать силы и средства, чтобы Украина получала меньше помощи. Параллельно с этим должно нарастать напряжение на границе между Беларусью и НАТО.

Что будет, если вагнеровцы пойдут на Польшу