ПВК "Вагнера" може перейти в підпорядкування росгвардії чи міноборони ворога і знову становити загрозу для українських військових. Новим очільником найманців може стати син загиблого Євгенія Пригожина.

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Статус "Вагнера" лишається незрозумілим

Найманці розкидані по декількох країнах, однак 29 вересня російський диктатор Владімір Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" Андрєєм Трошевим та заявив, що він буде залучений до формування нових добровольчих загонів. Вони виконуватимуть бойові завдання в Україні.

Представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву. Вони висловили думку, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло.

Водночас російські джерела повідомили аналітикам, що Павло Пригожин не є самостійним гравцем, а перебуває під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та чинні стандартні принципи роботи,

– мовиться у зведенні.

Інше джерело стверджує, що голова росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити членам групи "Вагнера" приєднатися до формування як окремому підрозділу.

"Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", – зазначили в ISW.

На основі цих даних аналітики вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.

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