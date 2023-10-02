ПВК "Вагнера" може перейти в підпорядкування росгвардії чи міноборони ворога і знову становити загрозу для українських військових. Новим очільником найманців може стати син загиблого Євгенія Пригожина.
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Статус "Вагнера" лишається незрозумілим
Найманці розкидані по декількох країнах, однак 29 вересня російський диктатор Владімір Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" Андрєєм Трошевим та заявив, що він буде залучений до формування нових добровольчих загонів. Вони виконуватимуть бойові завдання в Україні.
Представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву. Вони висловили думку, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло.
Водночас російські джерела повідомили аналітикам, що Павло Пригожин не є самостійним гравцем, а перебуває під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.
Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та чинні стандартні принципи роботи,
– мовиться у зведенні.
Інше джерело стверджує, що голова росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити членам групи "Вагнера" приєднатися до формування як окремому підрозділу.
"Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", – зазначили в ISW.
На основі цих даних аналітики вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.
ПВК "Вагнера": останні новини
- Владімір Путін доручив екскомандиру ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву зайнятись формуванням "добровольчих підрозділів". Російський диктатор днями озвучив свої настанови на зустрічі безпосередньо з Трошевим та заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим. Це значить, що мовиться про відродження ПВК "Вагнера", яка вкрай потрібна бункерному очільнику. Таку думку озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.
- Британська розвідка підтвердила, що найманці ПВК "Вагнера" почали передислоковуватись в Україну. Росія перекинула вагнерівців під Бахмут. У розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 вересня мовиться, що вагнерівці повертаються як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.
- Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Великої Британії. Для членів ПВК "Вагнера" все менше місця в цивілізованому світі. Тепер Лондон вважатиме приналежність до ПВК "Вагнера" або активну підтримку діяльності цієї злочинної групи кримінальним порушенням. За підтримку можуть ув'язнити на 14 років. "Група Вагнера" була додана до списку організацій, заборонених у Великій Британії, разом з 78 іншими організаціями.