ЧВК "Вагнера" может перейти в подчинение росгвардии или минобороны врага и снова представлять угрозу для украинских военных. Новым главой наемников может стать сын погибшего Евгения Пригожина.
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Статус "Вагнера" остается непонятным
Наемники разбросаны по нескольким странам, однако 29 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с бывшим командующим "Вагнером" Андреем Трошевым и заявил, что он будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов. Они будут выполнять боевые задания в Украине.
Представители "Вагнера" отрицательно отреагировали на это заявление. Они предположили, что место Пригожина должен занять его 25-летний сын Павел.
В то же время, российские источники сообщили аналитикам, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.
Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и действующие стандартные принципы работы,
– говорится в сводке.
Другой источник утверждает, что глава росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить членам группы "Вагнера" присоединиться к формированию как отдельному подразделению.
"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно", — отметили в ISW.
На основе этих данных аналитики полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.
ЧВК "Вагнера": последние новости
- Владимир Путин поручил экс-командиру ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву заняться формированием "добровольческих подразделений". Российский диктатор на днях озвучил свои наставления на встрече непосредственно с Трошевым и замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Это значит, что речь идет о возрождении ЧВК "Вагнера", крайне необходимом бункерному руководителю. Такое мнение озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
- Британская разведка подтвердили, что наемники ЧВК "Вагнера" начали передислоцироваться в Украину. Россия перебросила вагнеровцев под Бахмут. В разведывательном обзоре британского Минобороны за 29 сентября говорится, что вагнеровцы возвращаются как по одному, так и в составе небольших групп, воюющих против Украины на стороне разных пророссийских подразделений.
- Об этом сообщило Министерство внутренних дел Великобритании. Для членов ЧВК "Вагнера" все меньше места в цивилизованном мире. Теперь Лондон сочтет принадлежность к ЧВК "Вагнера" или активную поддержку деятельности этой преступной группы уголовным нарушением. За поддержку могут заключить в тюрьму на 14 лет. "Группа Вагнера" была добавлена в список организаций, запрещенных в Великобритании, вместе с 78 другими организациями.