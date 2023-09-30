Это значит, что речь идет о возрождении ЧВК "Вагнера", крайне необходимом бункерному руководителю. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"ЧВК так или иначе все же запрещены законами России, но Путин жить без них не может. Бюджет им вроде бы не выделяют, но они есть", – отметила Романова.

Возрождение "Вагнера"

По словам Ольги Романовой, Путину нужно вытаскивать из России ненужных людей. Речь идет о заключенных, гастрабайтеров, представителях национальных меньшинств. А как раз ЧВК "Вагнера" показала свою эффективность в этом в качестве так называемого "пылесоса".

"И российская армия "заскучала" без заключенных. Но самое главное – необходимость "Вагнера" связана с тем, что заключенными нужно уметь командовать. Российские офицеры, какими бы ни были маргиналами, – есть специфика командования заключенными. Есть специфика тюремных понятий. А "Вагнер" все это умеет – чего добру пропадать", – сказала глава благотворительного фонда.

Ольга Романова о возрождении ЧВК "Вагнера": смотреть видео

Поэтому не зря Путин провел встречу с Трошевым. А для Евкурова эта история тоже на плюс. Поскольку его Евгений Пригожин унизил во время своего похода на Москву, напомнила Романова. И сейчас его организация возрождается под условным командованием этого генерала.

"Евкуров пробыл в Африке, где выгонял вагнеров. Им на замену пришли подразделения минобороны. Для него неудобно ликвидировать столько человек и это было бы "разбазариванием народного достояния" – они же могут повоевать. Здесь и имя "Вагнера" понадобится", – добавила она.

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