Про це розповіла президентка країни Майя Санду. Вона наголосила, що Росія мала план. Підготували його вагнерівці під керівництвом Пригожина.

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Метою терористів було, щоб так звані антиурядові протести переросли у "насильницькі". Це начебто мало призвести до повалення керівництва країни.

Росія збирається посилити тиск на Молдову. Вони спробували енергію і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, але їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитися в наші вибори, використовуючи великі гроші,

– наголосила Санду.

Вона додала, що спецслужби країни виявили 20 мільйонів євро російських фінансів. Вони надходять у країну з політичною метою.

Зеленський попереджав Санду

Ще у лютому 2023 року Володимир Зеленський попередив Санду, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Український лідер зауважив: відповідні дані перехопила розвідка. Тоді президент Зеленський передав своїй колезі детальний російський план руйнування політичної ситуації у Молдові. У документі мовилося, "хто, коли та внаслідок яких дій збирається зламати Молдову".