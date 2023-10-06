Об этом рассказала президент страны Майя Санду. Она подчеркнула, что у России был план. Подготовили его вагнеровцы под руководством Пригожина.

Обратите внимание Прекратит, но частично: Молдова заявила, что не будет покупать российский газ

Целью террористов было, чтобы так называемые антиправительственные протесты переросли в "насильственные". Это вроде бы должно было привести к свержению руководства страны.

Россия намерена усилить давление на Молдову. Они попробовали энергию и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги,

– подчеркнула Санду.

Она добавила, что спецслужбы страны обнаружили 20 миллионов евро российских финансов. Они поступают в страну в политических целях.

Зеленский предупреждал Санду

Еще в феврале 2023 Владимир Зеленский предупредил Санду, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. Украинский лидер заметил: соответствующие данные перехватила разведка. Тогда президент Зеленский передал своей коллеге подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. В документе говорилось, "кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову".