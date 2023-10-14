Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Ця організація була вигідна російському диктатору за декількома напрямками.

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Значення ПВК для Путіна

За словами Володимира Осєчкіна, у Євгєнія Пригожина та Дмітіря Уткіна не було особливих ролей. Перший керував "общаком" від Путіна, а інший – один з офіцерів ГРУ, на якого зробили ставку і поставили завдання набирати кістяк ПВК. Біля них були їхній посіпаки, такі як Андрєй Трошев, який перейшов на бік Кремля і наразі під його "опікою" частина злочинної структури.

"Це все (ПВК "Вагнера" – 24 Канал) контролювалося з першого дня і ФСБ, і Генштабом – це не приватна компанія. Це маска під якою формувалися секретні підрозділи з колишніх бійців-спецпризначенців, щоб перекидати їх як за кордон", – відзначив правозахисник.

Володимир Осєчкін про роботу ПВК "Вагнера": дивитись відео

За кордоном вони брали участь у будь-яких дестабілізаційних процесах. А от у разі їхнього затримання Росія і безпосередньо Путін могли дистанціюватися – це один з аспектів, чому вагнерівці були вигідні.

Але саме Путін поповнював ув'язненими, давав команду перекидати ПВК до різних країн – Африку, Судан, Малі. На території Росії була база, де представники ПВК "Вагнера" проходили підготовку і при цьому офіційно не були оформлені. На їхніх руках була незареєстрована зброя. Органи влади закривали на все це очі, бо розуміли, що це – державний проєкт особисто Путіна,

– розповів Осєчкін.

Та й самі вагнерівці відчували себе певною "елітою", яка була значно вищою за рядових військових так званої російської армії.

"Коли я запитував вагнерівців, які брали участь у повстанні 23 – 24 червня, частиною чого вони є, ті відповідали: вони вважали себе певною "елітою" російських військ, вони розуміли, що отримують в 3 – 4 рази більше, ніж будь-який солдат і офіцер в Міноборони і вони чітко розуміли, що є армією Кремля і Путіна", – додав правозахисник.

Далі Путін і його посіпаки продовжуватимуть використовувати проєкт "Вагнера", але можливо з іншою назвою, вважає Володимир Осєчкін. Тут є дві причини – продовження диверсійної роботи за кордоном і набір в'язнів, які потрібні російському диктатору на фронті.

"В Росії немає черг до військкоматів. Тому вони братиму в'язнів, а щоб їх контролювати треба методи як у ПВК", – додав він.

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