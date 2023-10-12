Так, представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що від моменту останньої заяви Кирила Буданова нічого не змінилося. Водночас пообіцяв, що щойно інформація підтвердиться – її повідомлять.

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На 100% підтвердити смерть Пригожина не можуть

Ну, від останніх заяв Кирила Буданова нічого не змінилося. 100% підтвердження того, що Пригожин мертвий, ми на сьогодні не маємо,

– наголосив Юсов.

За його словами, це означає, що в українській розвідці не довірятимуть якимось заявам або іншим "скабєєвим". Відтак, посилатися на них також не будуть. Втім, щойно буде підтвердження, що фінансист ПВК "Вагнера" загинув, про це неодмінно сповістять.

Що каже Буданов про ситуацію з Пригожиним

Власне, в інтерв'ю "Українській правді" він зазначив, що українська розвідка не має жодного факту, який би міг підтвердити загибель Євгєнія Пригожина.

Водночас у розвідці підтверджували раніше, що в авіакатастрофі розбився засновник ПВК "Вагнера" Дмітрій Уткін, а також деякі інші пасажири.

За словами Буданова, ймовірна смерть Пригожина могла спровокувати послаблення всередині самої ПВК "Вагнера".

А як вплинуло те, що показали? Ну, цілком зрозуміле певне послаблення всередині ПВК відбулося. Для нас це добре, чого тут приховувати. "Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК,

– сказав він.

Також глава української розвідки нагадав свої слова. Він казав, що після виходу вагнерівців з Бахмута ПВК "Вагнера" в Україні більше не буде.

"Але ви маєте пам'ятати, що коли вони почали вихід з Бахмуту, я ж сказав, що більше ми їх як ПВК "Вагнер" в Україні не побачимо. Зрештою, ви можете це побачити зараз", – зазначив глава розвідки.

До слова, представник ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що за оцінкою розвідки, єдиним успіхом росіян з літа 2022 року була діяльність ПВК "Вагнера". Зокрема, у Бахмуті.