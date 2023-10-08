Ядерний шантаж – це останній аргумент, який сьогодні залишається у Кремля. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що такими заявами вже нікого не здивуєш, а значно цікавішими були слова Путіна про літак Пригожина.

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Навіщо Путін згадав про Пригожина

За словами Ольги Курносової, на Валдаї так званий російський президент фактично зізнання в тому, що літак Пригожина був збитий, тому що заяви про те, що вони нібито підірвали самі себе гранатами є нісенітницею. Щобільше, існує гіпотеза про другу частину відео, яке Пригожин нібито зняв незадовго до своєї смерті.

Є побоювання, що другу частину можуть опублікувати ближче до президентських виборів – це може вдарити по рейтингу Путіна. Ймовірно, адміністрація президента порадила йому "поштовхати" Пригожина. От він це і зробив,

– розповіла російська опозиціонерка.

Якщо таке відео існує, то воно, ймовірно, присвячене Путіну. Саме тому російська влада так боїться його публікації. У Пригожина могли залишитися віддані люди, які після його смерті отримали запис, а можливо, й щось значно більше.

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Пригожин думав, що з ним нічого не зроблять

Ватажок вагнерівців володів великою кількістю інформації, тому й не боявся, що його можуть ліквідувати. Відкритим залишається питанням, чи побачимо ми якусь інформацію, яку він міг готувати на випадок своєї смерті.

Пригожин знав дуже багато про тіньове життя Кремля, тіньові фінансові схеми, постачання наркотиків. Йому здавалося, що інформація, якою він володіє, не дозволить його ліквідувати,

– зауважила Курносова.

Проте не варто думати, що публікація записів може щось кардинально змінити або якось вплинути на "вибори" у Росії. На думку опозиціонерки, все, що має бути написане, таким і буде. Є невелика аудиторія, на яку орієнтувався Пригожин, тож у випадку неприємної інформації, частина цієї аудиторії може відійти від Путіна.

Варто розуміти, що диктатура потребує цих "ура-патріотів", тих, хто кричить "ура диктатору". Без них пропадає основна складова тоталітарного режиму. З цього погляду, для Путіна така ситуація може бути достатньо болючою,

– підкреслила Курносова.

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