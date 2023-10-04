Трошев виконуватиме всі накази, адже Путін має на нього "теку з компроматами". Російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів 24 Каналу, для чого Путін тримає поряд із собою Трошева та якою діяльністю раніше займався екскомандир вагнерівців.

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Навіщо Путіну Трошев

За словами Осєчкіна, у Путіна є чимало доказів про злочини Трошева. Проте "теки з компроматами" президент Росії використовує для мотивації, щоб контролювати та керувати конкретними особами.

До прикладу, як це було із Пригожиним та Уткіним, якими Путін маніпулював до кінця весни 2023 року. Імовірно, так само російський президент та ФСБ контролюватимуть Трошева, який за їхніми наказами виконуватиме все, що завгодно.

Насамперед їх цікавить подовження роботи так званого проєкту "К" – проєкт колонія, проєкт конвой. Як у Йосипа Сталіна – відправлення ув'язнених з таборів на передову, аби вбивати,

– зауважив Володимир Осєчкін.

Тому, імовірно, Трошев з вірними найманцями продовжуватимуть скоювати жахливі злочини.

Найближчий рік – два, імовірно, Трошев буде вірним слугою у Путіна та куруватиме одним із тих блоків, яким раніше був ПВК "Вагнера". Зараз вони працюють над новою назвою та ребрендингом,

– підсумував Орєшкін.

Зрештою, підлеглі під керівництвом Владіміра Путіна намагатимуться заново популяризувати та розповсюджувати цю "діяльність", аби завербувати додатково тисячі росіян.

Чим Трошев займався до та під час кураторства у ПВК "Вагнера"

Осєчкін розповів, що Андрєй Трошев раніше воював в Афганістані, був бойовим офіцером та командував одним з підрозділів артилерії. Також закінчив артилерійську академію, тобто у нього вища військова освіта. Після армії Трошев покинув міністерство оборони Росії. І згодом перейшов на службу в МВС, де дослужився до командира спецпідрозділу СОБР головного управління МВС по північно-західному федеральному округу.

Трошева офіційно звільнили з МВС у 2012 році, а у 2013 році він став одним із кураторів ПВК "Вагнера". Загалом вагнерівцями курувала трійка – Дмітрій Уткін, Євгеній Пригожин та Андрєй Трошев. Останній грав роль людини, яка курувала внутрішню роботу служби безпеки ПВК "Вагнера", забезпечував перевірку кандидатів у найманці по базах даних та зв'язок ПВК з МВС та ФСБ.

Осєчкін розповів про діяльність Трошева до кураторства в ПВК "Вагнера": дивитися відео

Крім того, Трошев намагався, аби за період кураторства не виникало жодних розслідувань, перевірок та кримінальних справ з найманцями ПВК "Вагнера". Також забезпечував взаємодію з ФСБ по лінії шифрограм, щоб у вагнерівців була ліцензія на носіння та використання зброї на території Росії, яка не зареєстрована офіційним шляхом.

Ми знаємо, що Трошев курував напрямок в Африці. Кілька років підряд був керівником ПВК "Вагнера" та причетним до багатьох злочинів, які скоювали на території,

– сказав Осєчкін.

Як зауважив російський правозахисник, під контролем Трошева діяв спеціальний відділ у службі безпеки Росії та загородзагони. ПВК "Вагнера" славилися своєю жорстокістю та нелюдяністю методів: вагнерівці катували та вбивали людей, допитували полонених, яких також вбивали.

За ними цілий шлейф злочинів на Африканському континенті та окупованих територіях України. Тому він повністю "брудний" і навіть за російським національним законодавством його необхідно затримувати, заарештовувати та садити у в'язницю,

– наголосив засновник організації Gulagu.net.

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