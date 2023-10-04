Трошев будет выполнять все приказы, ведь Путин имеет на него "папку с компроматами". Российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал 24 Каналу, для чего Путин держит рядом с собой Трошева и какой деятельностью занимался ранее экс-командир вагнеровцев.

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Зачем Путину Трошеву

По словам Осечкина, у Путина есть немало доказательств о преступлениях Трошева. Однако "папки с компроматами" президент России использует для мотивации, чтобы контролировать и управлять конкретными лицами.

К примеру, как это было с Пригожиным и Уткиным, которыми Путин манипулировал до конца весны 2023 года. Вероятно, также российский президент и ФСБ будут контролировать Трошева, который по их приказам будет выполнять все что угодно.

В первую очередь их интересует продолжение работы так называемого проекта "К" – проект колония, проект конвой. Как у Иосифа Сталина – отправление заключенных из лагерей на передовую, чтобы убивать,

– заметил Владимир Осечкин.

Поэтому, вероятно, Трошев с верными наемниками будут продолжать совершать ужасающие преступления.

Ближайший год – два, вероятно, Трошев будет верным слугой Путина и будет курировать одним из тех блоков, которым раньше был ЧВК "Вагнера". Сейчас они работают над новым названием и ребрендингом,

– подытожил Орешкин.

В конце концов подчиненные под руководством Владимира Путина будут пытаться заново популяризировать и распространять эту "деятельность", чтобы завербовать дополнительно тысячи россиян.

Чем Трошев занимался до и во время кураторства в ЧВК "Вагнера"

Осечкин рассказал, что Андрей Трошев ранее воевал в Афганистане, был боевым офицером и командовал одним из подразделений артиллерии. Также окончил артиллерийскую академию, то есть у него высшее военное образование. После армии Трошев покинул министерство обороны России. И потом перешел на службу в МВД, где дослужился до командира спецподразделения СОБР главного управления МВД по северо-западному федеральному округу.

Трошева официально уволили из МВД в 2012 году, а в 2013 году он стал одним из кураторов ЧВК "Вагнера". В целом вагнеровцами курировала тройка – Дмитрий Уткин, Евгений Пригожин и Андрей Трошев. Последний играл роль человека, курировавшего внутреннюю работу службы безопасности ЧВК "Вагнера", обеспечивал проверку кандидатов в наемники по базам данных и связь ЧВК с МВД и ФСБ.

Осечкин рассказал о деятельности Трошева по кураторству в ЧВК "Вагнера": смотреть видео

Кроме того, Трошев пытался, чтобы за период кураторства не было никаких расследований, проверок и уголовных дел с наемниками ЧВК "Вагнера". Также обеспечивал взаимодействие с ФСБ по линии шифрограмм, чтобы у вагнеровцев была лицензия на ношение и использование оружия на территории России, которое не зарегистрировано официальным путем.

Мы знаем, что Трошев курировал направление в Африке. Несколько лет подряд был руководителем ЧВК "Вагнера" и причастен к многим преступлениям, совершаемым на территории,

– сказал Осечкин.

Как отметил российский правозащитник, под контролем Трошева действовал специальный отдел в службе безопасности России. ЧВК "Вагнера" славились своей жестокостью и бесчеловечностью методов: вагнеровцы пытали и убивали людей, допрашивали пленных, которых тоже убивали.

За ними целый шлейф преступлений на Африканском континенте и оккупированных территориях Украины. Поэтому он полностью "грязный" и даже по российскому национальному законодательству его необходимо задерживать, арестовывать и сажать в тюрьму.

– подчеркнул основатель организации Gulagu.net.

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