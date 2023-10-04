Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что на этой встрече, где также присутствовал заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, было принято решение о формировании ЧВК "Вагнера-2".
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Замена Пригожину
Он напомнил, что Путин во время встречи с командирами ЧВК "Вагнера" в июле после неудачного мятежа Евгений Пригожина, предложил вагнеровцам пойти под командование Трошева. Однако Пригожин тогда отказался, отметив, что его боевики не согласятся с этим условием.
Теперь, после смерти Пригожина, Путин заявляет Трошину, чтобы тот собирал добровольцев в новую ЧВК. Ему выделят на это бюджет, и наверняка он будет ходить по зонам и набирать зэков,
– предположил политтехнолог.
Андрей Трошев, позывной "Седой"Трошев – один из бывших командиров ЧВК "Вагнера". Когда Пригожин совершил мятеж, "Седой" его не поддержал. Более того, Трошев якобы сотрудничал с российскими спецслужбами и минобороны и предоставлял им полезную информацию. Благодаря этому Трошев якобы получил благосклонность Путина.
Михаил Шейтельман предположил возможность создания нового ЧВК "Вагнера": смотрите видео
Юнус-Бек Евкуров также должен курировать и заниматься восстановлением ЧВК "Вагнер" как боевой единицы. Ранее он ездил по странам Африки, где дислоцировались вагнеровцы, чтобы взять их под контроль минобороны России.
В то же время Трошеву не удастся стать таким же как Пригожин, который решился пойти против Путина. Ведь Пригожина "растили" 20 лет, и с Путиным он был знаком с 1990-х годов.
Но самое главное, чтобы Трошев сначала смог создать такое же ЧВК как Пригожин. И когда это военное образование обретет силу, тогда появится риск, что Трошев или Евкуров смогут стать новым Пригожиным и совершить мятеж,
– подчеркнул он.
Однако вряд ли Трошев в состоянии быстро создать мощный ЧВК, ведь в "Вагнере" он не был лидером. А систему в организации много лет выстраивал именно Пригожин.
"У него был авторитет, а также способности управлять большим количеством людей и распоряжаться большими деньгами – миллиардами долларов. Поэтому, прежде чем Трошев станет новым Пригожиным, пройдет много лет", – отметил Михаил Шейтельман.
Больше о "возрождении" ЧВК "Вагнера"
- В Институте изучения войны сообщили, что вагнеровцы могут перейти под "крыло" росгвардии или минобороны России. И именно Трошев должен формировать новые отряды и привлекать их к выполнению боевых задач в войне на Украине.
- Однако это вызвало возмущение внутри ЧВК "Вагнера", ведь ее бойцы считают, что последователем Евгения Пригожина должен стать его сын Павел. Именно ему, согласно завещанию, отец оставил свои активы. Однако 25-летнего Павла опекает глава Службы безопасности "Вагнера" Михаил Ватанин, что свидетельствует о несамостоятельности сына Пригожина.
- Что касается сотрудничества вагнеровцев с росгвардией, то личный состав НДС должен подписать соответствующие соглашения о вступлении в нацгвардию России до 1 января 2024 года.
- Также есть сведения, что в район Бахмута перебрасываются остатки ЧВК "Вагнера". Однако это бойцы из расформированных лагерей, которые размещались на территории Беларуси. И из них не создан батальон, подразделение или бригада.