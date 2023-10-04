Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що на цій зустрічі, де також був присутній заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, було ухвалено рішення про формування ПВК "Вагнера-2".

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Заміна Пригожину

Він нагадав, що Путін під час зустрічі з командирами ПВК "Вагнера" у липні після невдалого заколоту Євгеній Пригожина, запропонував вагнерівцям піти під командування Трошева. Однак Пригожин тоді відмовився, зазначивши, що його бойовики не погодяться на цю умову.

Тепер, після смерті Пригожина, Путін заявляє Трошину, щоб той збирав добровольців у нову ПВК. Йому виділять на це бюджет, і напевно він буде ходити по зонах та набирати зеків,

– припустив політтехнолог.

Андрєй Трошев, позивний "Сєдой" Трошев – один з колишніх командирів ПВК "Вагнера". Коли Пригожин здійснив заколот, "Сєдой" його не підтримав. Ба більше, Трошев нібито співпрацював зі російськими спецслужбами та міноборони та надавав їм корисну інформацію. Завдяки цьому він буцімто отримав прихильність Путіна.

Михайло Шейтельман припустив можливість створення нової ПВК "Вагнера": дивіться відео

Юнус-Бек Євкуров також має курувати та займатись відновленням ПВК "Вагнер" як бойової одиниці. Раніше він їздив по країнах Африки, де дислокувались вагнерівці, щоб взяти їх під контроль міноборони Росії.

Водночас Трошеву не вдасться стати таким самим як Пригожин, який наважився піти проти Путіна. Адже Пригожина "ростили" 20 років, і з Путіним він був знайомий з 1990-х років.

Але найголовніше, щоб Трошев спочатку спромігся створити таке саме ПВК як Пригожин. І коли це військове утворення здобуде силу, тоді з'явиться ризик, що Трошев або Євкуров зможуть стати новим Пригожиним і вчинити заколот,

– наголосив він.

Проте навряд чи Трошев в змозі швидко створити потужну ПВК, адже у "Вагнері" він не був лідером. А систему в організації багато років вибудовував саме Пригожин.

"Він мав авторитет, а також здібності керувати великою кількістю людей та розпоряджатись великими грошима – мільярдами доларів. Тому перш ніж Трошев стане новим Пригожиним, мине багато років", – зазначив Михайло Шейтельман.

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