Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Эта организация была выгодна российскому диктатору по нескольким направлениям.

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Значение ЧВК для Путина

По словам Владимира Осечкина, у Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина не было особых ролей. Первый руководил "общаком" от Путина, а другой – один из офицеров ГРУ, на которого сделали ставку и поставили задачу набирать костяк ЧВК. Возле них были их соратники, такие как Андрей Трошев, который перешел на сторону Кремля и под его "опекой" сейчас часть преступной структуры.

"Это все (ЧВК "Вагнера" – 24 Канал) контролировалось с первого дня и ФСБ, и Генштабом – это не частная компания. Это маска под которой формировались секретные подразделения из бывших бойцов-спецназначенцев, чтобы перебрасывать их как за границу", – отметил правозащитник.

Владимир Осечкин о работе ЧВК "Вагнера": смотреть видео

За границей они участвовали в любых дестабилизационных процессах. А вот в случае их задержания Россия и непосредственно Путин могли дистанцироваться – это один из аспектов почему вагнеровцы были выгодны.

Но именно Путин пополнял заключенными, давал команду перебрасывать ЧВК в разные страны – Африку, Судан, Мали. На территории России была база, где представители ЧВК "Вагнера" проходили подготовку и при этом официально не были оформлены. На их руках было незарегистрированное оружие. Органы власти закрывали на все это глаза, потому что понимали, что это государственный проект лично Путина,

– рассказал Осечкин.

Да и сами вагнеровцы чувствовали себя определенной "элитой", которая была значительно выше рядовых военных так называемой российской армии.

"Когда я спрашивал вагнеровцев, участвовавших в восстании 23 – 24 июня, частью чего они есть, те отвечали: они считали себя определенной "элитой" российских войск, они понимали, что получают в 3 – 4 раза больше, чем любой солдат и офицер в Минобороны, и они четко понимали, что являются армией Кремля и Путина", – добавил правозащитник.

Далее Путин и его соратники будут продолжать использовать проект "Вагнера", но возможно с другим названием, считает Владимир Осечкин. Здесь есть две причины – продолжение диверсионной работы за границей и набор заключенных, которые нужны российскому диктатору на фронте.

"В России нет очередей к военкоматам. Поэтому они буду брать заключенных, а чтобы их контролировать нужно методы как в ЧВК", – добавил он.

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