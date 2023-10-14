ППК "Вагнера" вместе с малийской регулярной армией планируют захватить базы покидающих позиции в стране миротворцев ООН. Аналитики сообщают, что миротворцы планируют покинуть базы уже в середине октября
Смотрите также Личная армия Путина: что скрывалось за ППК "Вагнера" и какова была роль Пригожина
Террор местных усилился
Вагнеровцы уже отправились к позициям с целью их захватить. При этом в последнее время усилился террор против местного населения. Члены ППК "Вагнер" убивают гражданских за подозрения в связях с местным филиалом Аль-Каиды (JNIM).
Они используют зверства "Вагнера", чтобы увеличить свою поддержку на местах. К тому же, неоднократно предлагали союз с сепаратистскими группами и северными общинами в регионе Кидал.
JNIM, вероятно, использует свою местную поддержку и легитимность для мирного кооптирования руководства в контролируемых повстанцами районах на севере Мали, что приведет к фактическому контролю JNIM и теневого управления.
– говорится в сообщении ISW.
Если они смогут взять под контроль группировки на севере Мали, то будут представлять еще большую угрозу.
ПВК "Вагнера": последние новости
- Вагнеровцы планировали государственный переворот в Молдове. По замыслу, он должен был состояться в первой половине 2023 года. Целью террористов было, чтобы так называемые антиправительственные протесты переросли в "насильственные". Это вроде бы должно было привести к свержению руководства страны.
- ПИК "Вагнер" может вернуться на фронт с новым руководителем. Это может оказать существенное влияние на ход полномасштабной войны в Украине. ППК "Вагнера" может перейти в подчинение росгвардии минобороны врага и снова представлять угрозу для украинских военных. Новым главой наемников может стать сын погибшего Евгения Пригожина.
- Часть наемников ППК "Вагнера" в сентябре оставалась на территории Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко раздает им паспорта, а те, в свою очередь, учат белорусских военных и даже детей. Об этом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Шла своеобразная промокампания вагнеровцев на территории Беларуси.