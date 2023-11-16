В МИД Китая заявили, что переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина не изменили отношение Китая к "украинскому кризису". Китай до сих пор не называет нападение России на Украину "войной".
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В Китае до сих пор не называют нападение России "войной"
Пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин спросили, прозвучало ли во время переговоров Байдена и Си "что-то новое" о позиции Пекина относительно войны России против Украины и войны ХАМАС против Израиля.
Действительно, два президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая украинский кризис (войну России и Украины – 24 Канал) и палестино-израильский конфликт (войну ХАМАС и Израиля – 24 Канал),
– сказала она.
Спикер добавила, что позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная.
"Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся привержены продвижению переговоров ради мира и деэскалации", – резюмировала Мао Нин.
Встреча Байдена и Си: детали
- 15 ноября лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились впервые за год.
- Перед прибытием Си в США представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби объяснял, что глава Белого дома, прежде всего, планирует обсудить с гостем конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, а также поддержку США Украины в ее борьбе с российской агрессией.
- Си Цзиньпин назвал двусторонние отношения Китая и США важнейшими во всем мире. Он сказал, что два государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами.
- Джозеф Байден заявил, что он и Си Цзиньпин не всегда согласны друг с другом, но их встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными.