В МИД Китая заявили, что переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина не изменили отношение Китая к "украинскому кризису". Китай до сих пор не называет нападение России на Украину "войной".

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В Китае до сих пор не называют нападение России "войной"

Пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин спросили, прозвучало ли во время переговоров Байдена и Си "что-то новое" о позиции Пекина относительно войны России против Украины и войны ХАМАС против Израиля.

Действительно, два президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая украинский кризис (войну России и Украины – 24 Канал) и палестино-израильский конфликт (войну ХАМАС и Израиля – 24 Канал),

– сказала она.

Спикер добавила, что позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная.

"Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся привержены продвижению переговоров ради мира и деэскалации", – резюмировала Мао Нин.

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