В этом уверен заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. 24 Каналу он объяснил позицию Китая, которая демонстрирует определенную эволюцию.

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Позиция Китая по поводу войны

По мнению Сергея Данилова, Китай не был заинтересован в большой региональной войне, которая может отразиться на его экономике. Стране нужен функционирующий транспортный коридор и мирное развитие событий.

"Первая реакция Китая была более антиизраильская. Мы сейчас наблюдаем как их позиция меняется к прокитайской, но с учетом интересов Израиля. У них достаточно разветвленные связи, в частности в научно-технической сфере. На Ближнем Востоке забывают, что Израиль является весовым партнером для Китая и они учитывают его интересы", – пояснил он.

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То есть меньше всего Китай хочет дестабилизации ситуации. Впрочем, не стоит переоценивать влияние Китая на этот регион, но и недооценивать его шаги по снятию напряжения.

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