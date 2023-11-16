В этом уверен заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. 24 Каналу он объяснил позицию Китая, которая демонстрирует определенную эволюцию.
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Позиция Китая по поводу войны
По мнению Сергея Данилова, Китай не был заинтересован в большой региональной войне, которая может отразиться на его экономике. Стране нужен функционирующий транспортный коридор и мирное развитие событий.
"Первая реакция Китая была более антиизраильская. Мы сейчас наблюдаем как их позиция меняется к прокитайской, но с учетом интересов Израиля. У них достаточно разветвленные связи, в частности в научно-технической сфере. На Ближнем Востоке забывают, что Израиль является весовым партнером для Китая и они учитывают его интересы", – пояснил он.
Сергей Данилов о встречах Байдена и Си: смотреть видео
То есть меньше всего Китай хочет дестабилизации ситуации. Впрочем, не стоит переоценивать влияние Китая на этот регион, но и недооценивать его шаги по снятию напряжения.
Си Цзиньпин приехал на встречу с Джо Байденом: что известно
- Си Цзиньпин и Джо Байден уже встретились в особняке, который расположенный к югу от Сан-Франциско. Лидеры двух стран проигнорировали вопросы журналистов и их встреча проводилась за закрытыми дверями.
- Встреча Си и Байдена может серьезно ударить по Кремлю. Ведь там выгодно, чтобы между Пекином и Вашингтоном сохранялось напряжение и конфликты.
- Переговоры между президентами Китая и США должны быть нацелены на достижение определенного результата и новых договоренностей. Главное – урегулирование и укрепление доверия между двумя государствами.