Только пропагандистские телеграм-каналы остро отреагировали на решение Си сотрудничать с США. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Владимир Фесенко, добавив, что это четко указывает на интересы России – ей выгодно, чтобы между Вашингтоном и Пекином было напряжение и конфликты.
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Почему России важен конфликт между Поднебесной и Америкой
Более того, по словам Фесенко, Москве удобно, чтобы между Китаем и США было откровенное противостояние и ссоры. В этом случае активизируется сотрудничество России и Китая в военной сфере. В частности, речь идет о поставках оружия и поддержке Пекином войны в Украину.
Китай держит дистанцию. Он использует Россию в своих интересах. К сожалению, Китай воспринимает войну России против Украины в контексте своего соперничества с Соединенными Штатами. В оценках причин войны они очень близки России. Они считают, что это следствие расширения НАТО на Восток, следствие геополитической гегемонии США и другие стереотипы,
– объяснил политолог.
Впрочем, поддерживать российско-украинскую войну и признавать аннексию оккупированных территорий, Китай не собирается.
Поэтому Россия хочет, чтобы возник прямой открытый конфликт между США и Китаем, например, из-за Тайваня. Это сблизит Си Цзиньпина и Владимира Путина, отвлечет Джо Байдена от поддержки Украины.
Фесенко о встрече Байдена и Си: смотреть видео
Си будет договариваться на будущее
В 2024 году в США должны состояться президентские выборы, поэтому вполне возможно, что победит Дональд Трамп, известный своей антикитайской позицией. Поэтому Си мог согласиться на встречу с Байденом, чтобы уже сейчас наладить отношения между странами.
В частности, президент Китая может договориться о следующем:
- снять некоторые наслоения проблем с США в торгово-экономической сфере;
- разработать правила взаимодействия вокруг Тайваня.
Сейчас Байден настроен на конструктивный диалог. Он готов договариваться, он это показывает. Его администрация это подтверждает. Си это почувствовал и попытается использовать такой шанс, потому что договариваться с Трампом будет гораздо труднее.
– подчеркнул Владимир Фесенко.
Конечно, если Дональд Трамп все же станет следующим президентом США, он может отменить все договоренности. Однако Си демонстрирует возможность сотрудничества не только с Байденом, но и с нынешними американскими элитами, бизнесом и лицами, которые придут к власти в будущем.
Торговая война США и Китая
5 мая 2019 года экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует повысить пошлины с 10% до 25% почти на половину всех импортных товаров из Поднебесной.
Так было нарушено перемирие в торговой войне США и Китая, продолжавшееся с сентября 2018 года. Решение Трампа спровоцировало падение на фондовом рынке Китая.
Си Цзиньпин прибыл в США: главное
- Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет. Его встретили официальные лица США, глава Минфина США Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс. У него запланированная встреча с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
- Лидеры государств попытаются смягчить отношения между странами, а также посетят саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
- Также в Белом Доме не скрывают, что одна из возможных тем переговоров – это Украина.
- Кроме того, Байден во время встречи с Си Цзиньпином хочет поднять тему возобновления контактов по линии военных.