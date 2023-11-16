Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что Китай и США не скрывали, что одной из главных тем встречи будет Украина. Отметим, что лидеры стран встретились 15 ноября в Сан-Франциско.

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В настоящее время Китай имеет серьезный экономический кризис. Выход из нее, в частности, может быть с помощью США. В настоящее время Соединенные Штаты активно и успешно пользуются своим технологическим преимуществом. Пекин очень беспокоит, что американские техногиганты могут начать сотрудничать с Индией вместо Китая.

Си Цзиньпин – не очередной китайский руководитель. Его в третий раз переизбрали на должность главы государства. К тому же, он прочно удерживает контроль над Коммунистической партией КНР.

Для него в настоящее время важно в ходе визита не просто пофотографироваться с американским лидером. Эта встреча рассматривается как одна из ключевых на пути достижения мира в Украине,

– подчеркнул Березовец.

КНР – едва ли не единственное государство в мире, к которому в определенной степени прислушивается Владимир Путин. Тем более, в 2024 году в России запланированы президентские выборы.

Поддержка Китая или "холодная" встреча главы Кремля в Пекине для Путина может означать большие серьезные проблемы. Президент России надеется, что Китай является его самым большим союзником. Ему важно сохранить с ним отношения.

"Путин будет вынужден прислушаться. К моменту своих президентских выборов он уязвим к просьбам, которые будут поступать от Си", – добавил офицер ВСУ.

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Угроза для США

Китай для США является значительно более серьезным противником, чем Россия. Об этом свидетельствуют документы, принимаемые Советом нацбезопасности страны и заявления американских высокопоставленных должностных лиц.

КНР со вторым населением в мире, сверхмощной экономикой, сверхмощным ВПК, армией и глобальными амбициями представляет намного большую опасность для США в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Запад и США выбрали стратегию прямой конфронтации с путинским режимом. Тем временем с Китаем складываются совсем другие отношения.

Американский президент Джимми Картер в свое время приступил к эпохе "потепления" в отношениях между США и Китаем. Тогда во многом поменялась парадигма американо-китайских отношений. Нынешняя ситуация между странами, по мнению Березовца, больше характеризуется "потеплением".

Американцы выбрали в случае с Китаем стратегию не прямой конфронтации, а сдерживания. Хотят "обнять" Китай, дать с одной стороны возможность сотрудничества. А с другой стороны – не выпускать из виду их военную машину,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Для КНР очень важно возобновить отношения с США, которые существенно ухудшил китайский шпионский зонд. Именно поэтому в преддверии встречи страна закупила у Соединенных Штатов Америки 3 миллиона тонн сои.

"В Китае – это традиционная форма демонстрации благосклонного отношения. Все поступавшие из Пекина перед этой встречей сигналы свидетельствовали о том, что Пекин настроен более чем конструктивно", – подчеркнул Тарас Березовец.

Что известно об инциденте В феврале над территорией США зафиксировали воздушный шар. Он имел оборудование для слежки. В Пентагоне предположили, что его, вероятнее всего, запустила КНР. Шар пытался пролететь над ракетной базой Соединенных Штатов. Китай тем временем утверждал, что этот шар – гражданский дирижабль, который из-за западных ветров отклонился от запланированного маршрута. В то же время в разведке США заявили, что этот аэростат – часть масштабной программы В феврале над территорией США зафиксировали воздушный шар. Он имел оборудование для слежки. В Пентагоне предположили, что его, вероятнее всего, запустила КНР. Шар пытался пролететь над ракетной базой Соединенных Штатов. Китай тем временем утверждал, что этот шар – гражданский дирижабль, который из-за западных ветров отклонился от запланированного маршрута. В то же время в разведке США заявили, что этот аэростат – часть масштабной программы наблюдение армии КНР.

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