Следует отметить, что лидеры встретились в Сан-Франциско 15 ноября. Они договорились о "ответственную" конкуренцию, которая не должна перерасти в глобальный конфликт
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Си Цзиньпинь (не) диктатор
Во время общения с журналистами 16 ноября Джо Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором. Стоит отметить, что за несколько часов перед этим президент США отметил, что это были одними из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были.
В ответ на вопрос журналиста, будет ли Байден и дальше продолжать описывать Си Цзиньпина как диктатора, тот сказал: "Ну, посмотрите, он им является".
Он диктатор в том смысле, что он управляет коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего,
– объяснил Байден.
Сразу после этого с заявлением выступило министерство иностранных дел Китая, назвав слова безответственными и ошибочными. Там отметили, что всегда есть те, кто пытается подорвать отношения.
Всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и взорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом.
– сообщили там.
Представительница структуры назвала это некорректной и безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступил против подобных заявлений.
Встреча глобальных лидеров: последствия
- Си Цзиньпин пил время первой за 6 лет поездки в США заявил, что два государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами. По его словам, за последние 50 лет отношения между Китаем и США никогда не были гладкими, но они продолжают двигаться вперед.
- Джозеф Байден убежден, что у него и Си Цзиньпина не всегда были совпадения взглядов, однако каждая встреча отмечалась открытостью и практичностью. Президент добавил, что непосредственные личные беседы нельзя заменить чем-либо другим.
- Этот визит важен, но приведут ли эти переговоры к прорывным решениям – пока неизвестно. Прорывных решений, в том числе и по отношению к России, ждать вряд ли стоит, однако это начало важного диалога.