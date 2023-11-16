Главы обоих государств согласились, что их конкуренция между собой должна быть здоровой и не перерасти в глобальный конфликт. В то же время после завершения саммита Байден заявил, что не отказался от своего мнения о том, что Си – диктатор.
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"Одни из самых продуктивных переговоров"
"Переговоры с Си были одними из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были", – именно так президент США охарактеризовал свою встречу с китайцем.
По словам Байдена, во время общения позиции президентов во многом расходились. Он отметил, что Си в разговоре всегда прямолинеен, что, по мнению американца, плюс. Глава США подчеркнул, что отношения между США и Китаем конкуренты.
Моя ответственность состоит в том, чтобы сделать это (конкуренцию – 24 Канал) рациональной и управляемой, чтобы это не привело к конфликту. Это то, чем я занимаюсь. … Найти место, где мы можем собраться вместе и где мы обнаружим взаимный интерес,
– объяснил Байден.
Как отметил американский лидер, они вместе с Си договорились ограничить поток фентанила, восстановить военную связь и совместно работать над искусственным интеллектом.
Что сказал Си
Лидер Китая согласился, что обе страны должны конкурировать ответственно.
Китай не планирует превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны планировать подавление или сдерживание Китая,
– сказал Си.
Также, китаец отметил, что "обе стороны не должны создавать проблемы или пересекать границы, а больше общаться, вести больше диалога и дискуссий, спокойно решать разногласия и неприятные случаи".
Конфликтные вопросы: Тайвань, Украина, Израиль
Во время общения Байден повторил свою позицию по Тайваню. Он признает, что его часть Китая, однако отрицает влияние Пекина на этот регион. Си в свою очередь тоже стоял на своем. Он сказал, что рано или поздно Китай ждет "воссоединения". Впрочем, он подчеркнул, что оно не должно состояться "силой". В то же время, традиционно призвал американца не поставлять Тайваню оружие. И Байден, и Си признали, что вопрос Тайваня – самый большой камень преткновения в отношениях обеих стран.
Лидеры КНР и США также поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Байден попросил Си использовать свои рычаги влияния на Иран, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Китайская сторона заверила, что уже разговаривала с иранцами на эту тему.
Во время пресс-конференции Байден сообщил, что в ходе переговоров они с Си обменялись мнениями по ряду глобальных и региональных вопросов, в частности, по поводу отказа России прекратить войну против Украины.
Возобновление военной коммуникации
Две страны согласились возобновить военную коммуникацию на высоком уровне и возобновить встречи между министерствами обороны и консультации по военной безопасности на море. Кроме того, они согласились начать переговоры между руководителями командований.
Си – таки диктатор
Через несколько часов после того, как завершился саммит, на котором Джо Байден встретился с китайским коллегой, он повторил свои слова, что до сих пор считает его диктатором, ведь тот руководит коммунистической страной. Ранее Байден уже называл Си диктатором в июне 2023 года, когда обсуждал его реакцию на то, что американские истребители сбили китайский шпионский шар.
Итак, о чем договорились Си и Байден:
- возобновить общение между военными на высоком уровне;
- провести двусторонние переговоры на правительственном уровне об искусственном интеллекте;
- создать рабочую группу по сотрудничеству по борьбе с наркотиками;
- подчеркнули "необходимость взаимного уважения, мирного сосуществования, поддержки общения и предотвращения конфликтов".