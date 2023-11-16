Главы обоих государств согласились, что их конкуренция между собой должна быть здоровой и не перерасти в глобальный конфликт. В то же время после завершения саммита Байден заявил, что не отказался от своего мнения о том, что Си – диктатор.

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"Одни из самых продуктивных переговоров"

"Переговоры с Си были одними из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были", – именно так президент США охарактеризовал свою встречу с китайцем.

По словам Байдена, во время общения позиции президентов во многом расходились. Он отметил, что Си в разговоре всегда прямолинеен, что, по мнению американца, плюс. Глава США подчеркнул, что отношения между США и Китаем конкуренты.

Моя ответственность состоит в том, чтобы сделать это (конкуренцию – 24 Канал) рациональной и управляемой, чтобы это не привело к конфликту. Это то, чем я занимаюсь. … Найти место, где мы можем собраться вместе и где мы обнаружим взаимный интерес,

– объяснил Байден.

Как отметил американский лидер, они вместе с Си договорились ограничить поток фентанила, восстановить военную связь и совместно работать над искусственным интеллектом.

Что сказал Си

Лидер Китая согласился, что обе страны должны конкурировать ответственно.

Китай не планирует превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны планировать подавление или сдерживание Китая,

– сказал Си.

Также, китаец отметил, что "обе стороны не должны создавать проблемы или пересекать границы, а больше общаться, вести больше диалога и дискуссий, спокойно решать разногласия и неприятные случаи".

Конфликтные вопросы: Тайвань, Украина, Израиль

Во время общения Байден повторил свою позицию по Тайваню. Он признает, что его часть Китая, однако отрицает влияние Пекина на этот регион. Си в свою очередь тоже стоял на своем. Он сказал, что рано или поздно Китай ждет "воссоединения". Впрочем, он подчеркнул, что оно не должно состояться "силой". В то же время, традиционно призвал американца не поставлять Тайваню оружие. И Байден, и Си признали, что вопрос Тайваня – самый большой камень преткновения в отношениях обеих стран.

Лидеры КНР и США также поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Байден попросил Си использовать свои рычаги влияния на Иран, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Китайская сторона заверила, что уже разговаривала с иранцами на эту тему.

Во время пресс-конференции Байден сообщил, что в ходе переговоров они с Си обменялись мнениями по ряду глобальных и региональных вопросов, в частности, по поводу отказа России прекратить войну против Украины.

Возобновление военной коммуникации

Две страны согласились возобновить военную коммуникацию на высоком уровне и возобновить встречи между министерствами обороны и консультации по военной безопасности на море. Кроме того, они согласились начать переговоры между руководителями командований.

Си – таки диктатор

Через несколько часов после того, как завершился саммит, на котором Джо Байден встретился с китайским коллегой, он повторил свои слова, что до сих пор считает его диктатором, ведь тот руководит коммунистической страной. Ранее Байден уже называл Си диктатором в июне 2023 года, когда обсуждал его реакцию на то, что американские истребители сбили китайский шпионский шар.

Итак, о чем договорились Си и Байден: