Глави обох держав погодилися, що їхня конкуренція між собою має бути здоровою і не перерости у глобальний конфлікт. Водночас після завершення саміту Байден заявив, що не відмовився від своєї думки про те, що Сі – диктатор.

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"Одні з найпродуктивніших переговорів"

"Переговори з Сі були одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали", – саме так президент США охарактеризував свою зустріч із китайцем.

За словами Байдена, під час спілкування позиції президентів багато в чому розходилися. Він зазначив, що Сі у розмові завжди прямолінійний, що, на думку американця, є плюсом. Очільник США наголосив, що стосунки між США та Китаєм конкуренті.

Моя відповідальність полягає в тому, щоб зробити це (конкуренцію – 24 Канал) раціональною і керованою, щоб це не призвело до конфлікту. Це те, чим я займаюся. … Знайти місце, де ми можемо зібратися разом і де ми знайдемо взаємний інтерес,

– пояснив Байден.

Як зазначив американський лідер, вони разом з Сі домовилися обмежити потік фентанілу, відновити військовий зв’язок і спільно працювати над штучним інтелектом.

Що сказав Сі

Лідер Китаю погодився, що обидві країни мають конкурувати відповідально.

Китай не планує перевершити або скинути Сполучені Штати, і Сполучені Штати не повинні планувати придушення або стримування Китаю,

– сказав Сі.

Також, китаєць наголосив, що "обидві сторони не повинні створювати проблеми чи перетинати кордони, а натомість більше спілкуватися, вести більше діалогу та дискусій, спокійно вирішувати розбіжності та неприємні випадки".

Конфліктні питання: Тайвань, Україна, Ізраїль

Під час спілкування Байден повторив свою позицію по Тайваню. Він визнає, що його частиною Китаю, однак заперечує вплив Пекіну на цей регіон. Сі своєю чергою теж стояв на своєму. Він сказав, що рано чи пізно на Китай чекає "воз'єднання". Втім, він наголосив, що воно не має відбутися "силою". Водночас традиційно закликав американця не постачати Тайваню зброю. І Байден, і Сі визнали, що питання Тайваню – найбільший камінь спотикання у стосунках обох країн.

Лідери КНР та США також поговорили про ситуацію на Близькому Сході. Байден попросив Сі використати свої важелі впливу на Іран, аби запобігти ескалації конфлікту. Китайська сторона запевнила, що вже говорила з іранцями на цю тему.

Під час пресконференції Байден повідомив, що у ході переговорів вони з Сі обмінялися думками щодо низки глобальних і регіональних питань, зокрема щодо відмови Росії припинити війну проти України.

Поновлення військової комунікації

Дві країни погодилися відновити військову комунікацію на високому рівні, а також поновити зустрічі між міністерствами оборони та консультації з військової безпеки на морі. Крім того, вони погодилися розпочати переговори між керівниками командувань.

Сі – таки диктатор

За кілька годин після того, як завершився саміт, на якому Джо Байден зустрівся з китайським колегою, він повторив свої слова, що досі вважає його диктатором, адже той керує комуністичною країною. Раніше Байден вже називав Сі диктатором у червні 2023 року, коли обговорював його реакцію на те, що американські винищувачі збили китайську шпигунську кулю.

Отже, про що домовилися Сі та Байден: