Очевидно, що Байден не говоритиме прямо Сі, аби той переглянув своє ставлення до Владіміра Путіна, це відбуватиметься дещо інакше. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що США вже надіслали певні сигнали Китаю.

Читайте також Привид Третьої світової? Що може змінити історична зустріч Байдена та Сі в Сан-Франциско

Почнеться складна гра

"Я не думаю, що Байден прямо скаже або попросить Сі Цзіньпіна натиснути на Росію. На жаль, дипломатія не так працює. Та й рівень взаємовідносин особистісних та політичних між Байденом та Сі не такий, щоб говорити про такі речі", – пояснив політолог.

Найімовірніше, буде складна гра та натяки, як-от відбулося кілька днів тому. Тоді американський уряд опублікував список китайських компаній, які торгують з Росією товарами подвійного призначення, до яких може відноситися військово-промисловий комплекс. Відтак у Китаї почули такий сигнал від США й будуть невдовзі обговорювати розв'язання цього питання.

Натяки будуть такого плану: "Дивіться, якщо ви будете мінімізувати, зменшувати відносини з Росією або підштовхувати її поступово до того, щоб вона якнайшвидше закінчувала війну в Україні, тоді ми краще розв'язуватимемо економічні проблеми". Якщо поставити на ваги Сполучені Штати та Росію з огляду торгівлі, то Китай нині обере Штати,

– пояснив Рейтерович.

Позаяк існує велика залежність китайської експортної економіки від США. Пекіну вже неодноразово натякали лідери ЄС та Заходу, що вони радо приймуть Китай на свої ринки. Однак для цього потрібно вирішити російсько-українську війну. Оскільки Україна – це частина Європи, тому важко думати про розширення співробітництва з Піднебесною, коли триває війна.

Зустріч Байдена та Сі стане показовою. Утім, навряд ухваленні рішення про позицію Китаю щодо Росії висвітлять публічно. Потрібно буде впродовж тижнів або навіть місяців слідкувати за опосередкованими фактами.

Сі приїхав з візитом у США