Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден встретились впервые за 6 лет. Они не стали отвечать на вопросы представителей СМИ перед этой встречей.
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Как началась эта встреча
По данным местных СМИ, переговоры двух лидеров проводились в особняке, расположенном к югу от Сан-Франциско.
Си Цзиньпин приехал туда на машине, где его уже ждал Джозеф Байден, а также члены китайской делегации. Президент США пожал руку китайскому лидеру. После этого они пошли к имению.
Джозеф Байден поздравил Си Цзиньпина: видео RNC Research
Перед тем, как зайти внутрь, оба лидера помахали другим людям, в том числе представителям СМИ. Также они несколько секунд позировали для фото. После этого Джозеф Байден и Си Цзиньпин еще раз пожали друг другу руки.
На других кадрах можно услышать, как журналисты попытались задать вопрос президенту США. Однако оба лидера проигнорировали представителей СМИ и молча вошли в здание.
Президент США жмет руку китайскому лидеру и проводит его внутрь особняка: видео из соцсетей
Что сказали лидеры
Джозеф Байден во время приема заявил, что для него является честью и удовольствием принимать в Соединенных Штатах китайского лидера. Си Цзиньпин назвал двусторонние отношения Китая и США самыми важными во всем мире.
Администрация Байдена показала только начало переговоров двух лидеров и делегаций США и КНР. Основная часть встречи проходила за закрытыми дверями.
Речи президента США и лидеры КНР: видео Белого дома
Известно, что Си Цзиньпин заявил, что два государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами. По его словам, за последние 50 лет отношения между Китаем и США никогда не были гладкими, но они продолжают двигаться вперед.
Си Цзиньпин выступил против того, чтобы США и Китай отворачивались друг от друга. Он отметил, что размеров планеты Земля хватит для обеих стран и достижения ими успеха.
Джозеф Байден со своей стороны заявил, что он и Си Цзиньпин не всегда соглашались друг с другом, но их встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными. Он добавил, что беседы с глазу на глаз ничем не заменить.
Что говорят эксперты об этих переговорах
- Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом указал на то, что в Кремле не комментируют визит Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Он объяснил это тем, что для Москвы сам факт конструктивного диалога между китайским и американским лидерами является неприятным. Эксперт также отметил, что Россия не заинтересована в нормальных отношениях между КНР и США.
- Фесенко также призвал не ожидать от переговоров Джозефа Байдена и Си Цзиньпина каких-либо кардинальных решений относительно полномасштабного вторжения России в Украину или войны между ХАМАС и Израилем. По его мнению, продолжение диалога между Вашингтоном и Пекином станет наиболее положительным результатом этой встречи.
- Схожую позицию высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он не ожидает прорывных открытий, шагов и действий, поскольку считает эту встречу началом диалога, который может привести к улучшению ситуации в мире, в частности в Тихоокеанском регионе.