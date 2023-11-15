Политолог Владимир Фесенко отметил 24 Каналу, что не стоит ожидать таких решений, которые кардинально все могут изменить. Речь идет о противостоянии на Ближнем Востоке и войне России против Украины.
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"Думаю, наиболее положительным результатом будет продолжение диалога между США и Китаем. Решить ключевые проблемы между двумя странами, имеющими между собой серьезные и глубокие противоречия, где в определенных вопросах они не смогут достичь компромисса. Главное держать противостояние контролируемым, не переходить красные" линии", – отметил политолог.
Продолжение диалога
Финансово-экономические вопросы и военное сотрудничество – важные темы, чтобы не допустить рисков в вопросах с Тайванем, считает Фесенко. Соответственно, эта встреча может заложить определенный фундамент для диалога, что является положительной тенденцией.
"У Китая противоречивы интересы и в отношении сегодняшней встречи, и в отношениях с США. Политически, геополитически Китай и Си настроены на соперничество с США. Чтобы они признали Китай как равного противника и что в ключевых международных вопросах нужно договариваться с Китаем", – добавил политолог.
Владимир Фесенко о визите Си Цзиньпина в США: смотреть видео
Впрочем, в экономических вопросах Китай заинтересован не в соперничестве, а наоборот – сотрудничестве с США. Си важно сохранить глобальную торговлю. Потому что, если начнется военно-политическое противостояние, это может ударить по китайской экономике.
То есть, торговые вопросы и вопросы Тайваня будут на первом месте. А в отношении Украины, думаю, Байден выскажет позицию США о недопустимости поставок оружия России. Что США будут наказывать компании, которые помогают России обходить санкции. И в целом проговорят, как избежать эскалации и умерить Россию от рисков использования ядерного оружия и чрезмерной силы,
– отметил Фесенко.
Относительно последнего он подчеркнул, что Китаю не выгодно полностью отказаться от поддержки России. Но в других вопросах лидеры двух стран могут добиться компромисса.
Визит Си Цзиньпина в США: что известно
- Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена готовилась заранее. Ранее Белый дом заявлял о намерении снизить напряжение между США и Китаем.
- 15 ноября Си прибыл в Сан-Франциско. Он встретится с Джо Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
- Что касается тем обсуждений, то, вероятно, они будут о войне между ХАМАС и Израилем, а также России против Украины. Не исключением станут экономические вопросы.