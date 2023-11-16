Доверие между США и Китаем не выросло

Каждый лидер может записать себе в плюс серьезные вещи: Си четкую декларацию американцами политики "Единого Китая", а Байден заявление Си о желании объединиться с Тайванем невоенным путем.

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Договоренности о возобновлении каналов общения в кризисных ситуациях и контроле за экспортом из Китая веществ, используемых для производства синтетических наркотиков (от этого в США ежегодно гибнет более ста тысяч американцев) – тоже положительные.

Однако это не означает растущего доверия между США и Китаем, а скорее нормализацию отношений. "Доверяй, но проверяй", – как сказал Байден. Пекин и Вашингтон и дальше будут воспринимать мир как соперничество Китая и США. Не проиграть в этом соперничестве – стратегический приоритет для них.

Китай не бросит Россию на произвол судьбы

Россия на этом уровне не игрок, но влиять на баланс противостояния может и будет. Она хочет доказать свою пользу для Китая, по меньшей мере пока Путин у власти, ведь принципиально других альтернатив у него нет. Китай не оставит российский режим на произвол судьбы, но и не будет раздражать США военным сотрудничеством с Россией.

Китай способен надавить на Кремль в вопросах неприменения ядерного оружия, свободы мореходства в Черном море, где у него есть интерес поддержания мировых рынков продовольствия и железной руды и ударов по гражданским объектам. Вряд ли он будет выступать с общей с США позицией, но координировать ее с американцами – почему бы и нет?

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Однако такая положительная координация не исключает возникновения в будущем и "негативной", в частности, относительно "деэскалации" боевых действий как цели вместо дальнейшего давления на Россию. При всех фундаментальных разногласиях позиций Запада и Китая по поводу нашей войны с Россией, которые есть и останутся, они оба заинтересованы в "контролируемости" происходящего, а значит ситуативно, хотя и не стратегически, могут попытаться скоординировано действовать.

Если такое изменение обстоятельств возникнет, то критическим для нас будет убедить Европу в том, что на кону и ее безопасность, то есть она должна стать геополитическим игроком и сказать свое слово.

Иначе вся мировая политика будет делаться на берегах Тихого океана, а название Североатлантический альянс будет звучать плохо. До этого очень и очень далеко, но раньше тоже любили говорить "как пешком до Китая". Украина является шансом Европы на субъектность безопасности, и этот шанс следует использовать сейчас.