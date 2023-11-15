Украина должна бороться за будущее не только на поле боя

За время войны уже было проведено множество конференций по восстановлению Украины после войны. На них представили футуристические идеи, которые очень далеки от действительности. Сегодняшняя реальность – это война, которая еще неизвестно сколько будет продолжаться. А восстанавливать и менять страну нужно уже, иначе нас ждут упадок и уныние.

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Чтобы победить и развиваться, нам нужны ресурсы, и это совсем не деньги на выживание (и проедание). Нам необходимо отказаться от многих привычных нам моделей поведения и отказаться от роли жертвы. Напротив, мы должны показать, что готовы взять ответственность за себя и бороться за свое будущее не только на поле боя.

Сейчас самое время сформулировать и представить конкретные предложения относительно того, как даже во время войны наращивать собственный ВВП, увеличивать количество денег в экономике и квалифицированной рабочей силе.

Только так Украина сможет привлечь иностранные кампании, особенно европейские и американские или в общие проекты, или даже создавая благоприятные условия для развития их бизнеса в Украине.

Именно это нужно нам для развития страны, а представителям стран-партнеров – для объяснения своим обществам: на что тратятся их деньги. Ведь по такой логике деньги будут тратиться не на проедание, а на развитие. И будут способствовать росту и в Украине, и в их государствах. Такое сотрудничество выгодно всем и делает сильнее всех нас.

На Западе готовы слушать наши предложения

Откуда такая уверенность? Последние две недели я провела на встречах в Брюсселе и Вашингтоне. Часть моей программы посвящена новой общественной инициативе, к которой я согласилась присоединиться. Поэтому мы имели возможность протестировать на партнерах наши общие идеи и предложения.

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Далее – мои выводы за эти две недели встреч и перелетов.

С нами все готовы говорить, особенно когда привозишь что-то конкретное для обсуждения. И в Белом доме, и в Госдепартаменте США меня встречали на том же уровне, как и во времена, когда я имела статус чиновника. Особенно сегодня всех интересуют не столько должности, сколько суть предложений, их обоснование и реалистичность.

Европейские и американские бизнесы больше всего озабочены не войной, а политическими рисками. А наши партнеры готовы вкладывать деньги в свои компании, чтобы они развивали свои мощности именно в Украине. Логика выгодна всем.

И главное. Для продолжения разговора нужно полностью убрать почву для появления коррупции в Украине. Не только найти отдельных коррупционеров, а уничтожить возможную их систему. Когда наши партнеры говорят о "реформах", они именно это имеют ввиду.