Война – не время для хороших манер

Во время такой войны очень многие вещи трансформируются и меняются. Изменяется критерий, по которому оценивались добродетели человека до войны.

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Система координат смещается от гуманизма к необходимости убивать. Добрые ангелы, к сожалению, не защитят от злых убийц оккупантов. Сейчас важнее, что именно человек может сделать на войне, на поле боя, чем какие-либо другие, присущие воспитанию или образованию черты.

Война – это не очень удачное время для хороших манер. Важной становится функция (не математика, а функция системы). "Человек-функция" может быть не приятным, не воспитанным, может вызвать негативные эмоции, но он сверхэффективный в той системе, где сейчас нужен.

Ведь воюет "функция". Сражаются не самые прекрасные черты типа гуманизма, искусства и хороших манер. Убивают врага другие качества. Все эти качества хорошие люди вовлекают из себя и вынуждены их использовать, если не постоянно, то очень часто. Но они это делают для высоких целей – чтобы жили просто хорошие люди в тылу. Люди убивают в себе все то, что воспитывала столетиями цивилизация для того, чтобы часть общества выжила и сохранила все это в себе.

Очень мало у нас (для войны такого масштаба) людей, имеющих понимание, знание, опыт и талант к войне. Именно поэтому у нас сейчас куча кадровых военных с определенным бекграундом, на "добродетели" которых вынужденно закрывают глаза, потому что во время войны они не личности, а функции в системе. Каждый, кто воюет, каждый, кто на войне и вокруг войны – это прежде всего "функция" здесь и сейчас.

Высокую мораль нужно оставить на позже

Это могут быть плохие ребята, но хорошие эффективные функции. Во время войны хороший парень – это ни о чем. Я, например, знаю, очень сложных в общении людей, которые сейчас очень хорошо воюют. И знаю наоборот – очень приятных людей, оказавшихся ничтожными "функциями" во время войны. Слились, или даже скрылись. Но воевать сейчас это важнее, чем быть хорошим парнем вне системы войны.

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У нас есть люди, которые очень слабо понимают, что на самом деле происходит на фронте, и что такое на самом деле война. Они считают что "люди-функции" непременно должны быть в белой ангельской одежде и делать все согласно этикету и правилам хороших манер.

Однако на войне иные ценности. На войне не ругаются матом – на войне на нем разговаривают. Бороться с этим, или возражать и возмущаться – это глупо и неразумно. Есть и другие приоритеты. Нравственно психологическая стойкость в бою, стрессоустойчивость, умение справляться с боевым стрессом и управлять им, готовность убивать – это может очень не совпадать с галантностью и вежливостью.

Когда нет на фронте "человека-функции", – грубого, прямолинейного, ругательного – тогда в уютные дома хороших людей в теплый семейный круг заходит "вежливый кадыровец", или опьяневший от крови и насилия "ванек". Он убивает и насилует хороших цивилизованных людей.

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Сейчас страна стоит не благодаря хорошим воспитанным людям. К сожалению, это в кино и книгах всегда положительные герои. Вежливые, воспитанные, с хорошими манерами. Сейчас страна стоит и дерется благодаря "людям-функциям". Хорошие люди в тылу живут благодаря "функциям", которые сейчас рубятся в посадках и застройке.

Отдельное приветствие хочется передать защитникам морали и хороших манер, которые это все делают из городов в тысяче километров от фронта, особенно из-за границы. Чем дальше от линии боевого столкновения, тем больше "людей-функций" требуют черт, которые вредят на войне. Это так не работает. Здесь и сейчас важно, как человек воюет, и как он уничтожает врага. Важная функция. Высокая мораль и воспитание будет потом. Среди выживших и если выстоит государство.

Хорошие, культурные люди могут быть хорошими и правильными в хороших условиях, потому что плохие парни, но хорошие "функции" гибнут на фронте. Это очень просто. Некоторые люди до сих пор не поняли, что российская армия способна пройти к западной границе. Поэтому они уверены в полной безопасности, все в белых одеждах, поучают тех, кто по макушке в крови. Это очень и очень большое заблуждение.