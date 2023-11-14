В Польше меняется власть

Уже первое решение нового сейма – избрание спикером Шимона Головня – продемонстрировало, что у бывших оппозиционных сил есть необходимо большинство, чтобы сформировать новое правительство.

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Анджей Дуда – бывший партийный функционер партии "Право и справедливость" – поручил образование правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому. Однако это сугубо церемонический шаг, который позволит партии "Право и справедливость":

начать еще в роли господствующей партии кампанию по местным выборам;

принять решение о кадровом составе важных государственных институтов, например контрольных финансовых органов.

Это сохранит влияние этой политической формации на правительственные дела даже после того, как партия Ярослава Качинского перейдет в оппозиционные ряды.

Смена власти в Польше принципиально важна как для роли страны в Европейском Союзе, так и для польско-украинских отношений. Это важно, прежде всего потому, что реальная евроинтеграция Украины возможна только когда это поддержат Польша и Германия.

Между тем партия "Право и справедливость" сделала все, чтобы осквернить польско-германские отношения. Без взаимопонимания между Польшей и Германией в Украины на европейском пути будут серьезные проблемы, да и у самой Польши.

Многие правовые акты, принятые "Правом и справедливостью", не способствовали развитию и успеху соседней страны, а украинцы заинтересованы именно в таком успехе. Украинцы заинтересованы в демократическом и либеральном, а не популистском правительстве Польши. Украинцы хорошо знают, что такое популизм и могут поделиться опытом с поляками.

Польша поправляется после продолжительной болезни

Важно для польско-украинских отношений то, что сложные вопросы наших двусторонних отношений будут теперь решаться не путем шантажа – любимого политического языка польских правых – а путем серьезного и компетентного диалога. Мы видим, насколько важен этот диалог, когда последние месяцы наблюдаем за протестами польских фермеров или перевозчиков.

Заметьте Цирк имени Орбана продолжается

В Польше, как и в любой другой стране, есть серьезная сила, связанная с попыткой предотвратить конкуренцию с Украиной даже путем принятия таких действий, которые приведут к краху экономики в соседней стране, которая находится в состоянии войны. Однако людям всегда свой карман гораздо важнее чужого краха.

Умение найти баланс между требованиями этих польских граждан и объективным интересом Польши к появлению Украины на совместном рынке с ЕС – это тоже большое искусство.

Сама атмосфера в Польше может измениться. Страна может выздороветь после долгой и популистской болезни, которая почти свела на нет наши двусторонние отношения перед войной 2022 года.

Новый спикер сейма Польши и известный когда-то журналист Шимон Головня говорил во время своего выступления о том, как важно восстановить атмосферу дискуссий в зале польского сейма, который в последние годы был свидетелем монологических решений господствующей партии. Он говорил о важности того, чтобы парламент перестал быть просто институтом, выполняющим прихоти исполнительной власти. Это важно не только для Польши, но и для Украины. Он говорил о необходимости реальной связи властей с польским народом. Хочу поздравить польских соседей с настоящей победой демократии.