У Польщі змінюється влада

Уже перше рішення нового сейму – обрання спікером Шимона Головню – продемонструвало, що у колишніх опозиційних сил є необхідна більшість, щоб сформувати новий уряд.

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Анджей Дуда – колишній партійний функціонер партії "Право і справедливість" – доручив утворення уряду прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому. Однак це суто церемонійний крок, який дозволить партії "Право і справедливість":

розпочати ще в ролі панівної партії кампанію з місцевих виборів;

ухвалити рішення про кадровий склад важливих державних інституцій, наприклад контрольних фінансових органів.

Це збереже вплив цієї політичної формації на урядові справи навіть після того, як партія Ярослава Качинського перейде до опозиційних лав.

Зміна влади у Польщі є принципово важливою як для ролі країни в Європейському Союзі, так і для польсько-українських взаємин. Це важливо насамперед тому, що реальна євроінтеграція України можлива лише коли це підтримають Польща та Німеччина.

Між тим партія "Право і справедливість" зробила все, щоб спаплюжити польсько-німецькі відносини. Без порозуміння Польщі і Німеччини в України на європейському шляху будуть серйозні проблеми, та й у самої Польщі.

Багато правових актів, які ухвалила "Право і справедливість", не сприяли розвитку та успіху сусідньої країни, а українці зацікавлені саме в такому успіху. Українці зацікавлені в демократичному та ліберальному, а не популістському уряді Польщі. Українці добре знають, що таке популізм і можуть поділитися досвідом з поляками.

Польща одужує після тривалої хвороби

Важливим для польсько-українських взаємин є те, що складні питання наших двосторонніх відносин будуть тепер вирішуватися не шляхом шантажу – улюбленої політичної мови польських правих – а шляхом серйозного та компетентного діалогу. Ми бачимо на скільки важливим є цей діалог, коли останні місяці спостерігаємо за протестами польських фермерів чи перевізників.

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У Польщі, як і в будь-якій іншій країні, є серйозна сила пов'язана з намаганням запобігти конкуренції з Україною навіть шляхом ухвалення таких дій, які призведуть до краху економіки в сусідній країні, яка перебуває у стані війни. Однак людям завжди своя кишеня набагато важливіша за чужий крах.

Вміння знайти баланс між вимогами цих польських громадян та об'єктивною зацікавленістю Польщі у появі України на спільному ринку з ЄС – це теж велике мистецтво.

Сама атмосфера у Польщі може змінитися. Країна може одужати після довгої та популістської хвороби, яка майже звела нанівець наші двосторонні взаємини перед війною 2022 року.

Новий спікер сейму Польщі та відомий колись журналіст Шимон Головня говорив під час свого інавгураційного виступу про те, як важливо відновити атмосферу дискусій у залі польського сейму, який останні роки був свідком монологічних рішень панівної партії. Він говорив про важливість того, щоб парламент перестав бути просто інституцією, яка виконує забаганки виконавчої влади. Це важливо не тільки для Польщі, а й для України. Він говорив про необхідність реального зв'язку влади з польським народом. Хочу привітати польських сусідів зі справжньою перемогою демократії.